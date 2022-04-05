州參議員參選人伊秀丹：促進紐約安全

第29選區州參議員參選人伊秀丹拜會紐約中華總商會，她的對手還包括卡范納和牛毓琳。(記者顏嘉瑩/攝影)

州參議員參選人伊秀丹(Danyela Souza Egorov)4日在曼哈頓華埠拜訪紐約中華總商會，表示身為一名移民家長，原本喜歡紐約市 的安全，但在過去兩年治安狀況改變，她支持市長亞當斯 (Eric Adams)想要增進公共安全的政策，表示自己若當選，將會成為亞當斯在州府的同盟，共同促進紐約市安全。

從小在巴西長大的伊秀丹表示，巴西謀殺率比美國高四倍，從小出門就擔心受怕，由於父母希望給她和兄弟姊妹更好的教育 ，以改善生活，最後她成功到了美國就讀哈佛大學，以全額獎學金攻讀公共政策碩士，並留在美國專注於教育相關職業。

伊秀丹說，紐約市目前治安令人擔憂，她也相信現行的保釋法應該被修改，以停止累犯再上街頭繼續犯罪的風氣；她認同亞當斯想要改善公共安全現況的做法，但礙於他在州府缺乏同盟協助發聲，伊秀丹表示若當選，將會支持亞當斯並修改保釋法，協助促進紐約市公共安全。

身為家長的她表示，她會從政是由於資優班(G&T)項目，身為第二社區教育委員會副主席，伊秀丹認為，疫情期間學校關閉，學生對於獲得教育的需求比以往更甚，不過在疫情前，紐約平均在每名學生身上花費超過4萬元，但卻獲得極差的學習成效；她說，若當選，將確保學區內的所有兒童都能獲得高質量的教育，並且家長們能夠獲得更多資源，以為孩子選擇心儀且適合的學校。

伊秀丹表示，她的政見是「孩子第一」和「符合常理的政策」，認為有太多政策是基於政治因素考量而設立，但選民要的，只是符合常理、簡單明瞭的政策。

角逐第29選區州參議員之位，由於選區重畫，伊秀丹的對手還包括爭取連任的現任州參議員卡范納(Brian Kavanagh)，以及在去年宣布挑戰卡范納的現任州眾議員牛毓琳等人。