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葛謨若競選紐約州長 共和黨將得利

記者和釗宇／紐約報導
葛謨有可能以第三黨身分參加普選，州參議員表示這可能分掉不少民主黨選票，導致共和黨得利。（州長辦公室提供）
葛謨有可能以第三黨身分參加普選，州參議員表示這可能分掉不少民主黨選票，導致共和黨得利。（州長辦公室提供）

因性騷醜聞被迫下台的前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)此前暗示可能再次競選州長，民主黨初選連署簽名截止日期已近，葛謨籌集簽名壓力較大，但他仍有可能以第三黨身分參加普選；州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)，葛謨若決定以第三黨身分參選，可能分掉不少民主黨選票，導致共和黨得利。

葛謨此前已在公開場合多次演講，還發布電視廣告，暗示他將重新競選公職，並聲稱自己被不公正對待；而且，最新民調顯示，葛謨如果參加民主黨初選，他的支持率僅落後州長霍楚(Kathy Hochul)八個百分點；另一份民調更顯示，葛謨的落後幅度只有四個百分點。

The Hill報導，葛謨如果參選，他籌集初選臉書簽名的壓力較大，他須在7日(周四)之前籌集1萬5000個連署簽名，其中至少100個來自於他所在國會議員選區；儘管任務艱巨，但此前同樣因為醜聞下台的前州長思必策(Eliot Spitzer)在2013年競選紐約市主計長時，曾在四天之內籌集2萬7000個連署簽名，因此對於葛謨來說連署簽名並不太難。

不過，根據民調，雖然葛謨的支持率與霍楚相差不多，但僅有大約三成民主黨選民希望他再度參選，只有32%的認為葛謨沒有實施性騷擾，因此葛謨的支持率也只能在30%左右徘徊。

即便連署簽名不足，葛謨仍可以選擇以第三黨身分參選，並在普選中分散民主黨的選票，讓共和黨有機會多的州長大位；州參議員吉納瑞斯說，「預計共和黨參選人將拿到40%到45%的選票，但無論如何都無法超過民主黨，畢竟紐約州是藍州；但如果葛謨吸引15%到20%民主黨選民的選票，簡單計算就知道共和黨會贏。」

但無論如何，葛謨的存在都讓民主黨頭痛，因為即便葛謨不參選，他仍作用八位數的選舉資金，仍然威脅巨大，散布對他有利的消息；而葛謨每次公開露面，對民主黨都可能造成分裂；威徹斯特郡民主黨委員會主席博格(Suzanne Berger)說，「這令人沮喪，雖然情況不理想，但我們不會阻擋選民，我們會讓他們表達自己所想。」

葛謨 民主黨 共和黨

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