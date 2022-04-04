市議員李琳達就職 關注市民精神健康

市議員李琳達(右二)就職典禮，丈夫(右三)及兩位孩子到場參加。(記者鄭怡嫣/攝影)

市議會第23選區市議員李琳達(Linda Lee)3日在紐約市立大學皇后社區學院舉行就職典禮，紐約州政要、社區人士、她的父母、丈夫及兩位孩子等數百人參加；她表示紐約市精神健康危機正愈演愈烈，將加強精神健康服務，確保各個社區的安全。

就職典禮在位於皇后區 貝賽(Bayside)的皇后社區學院(CUNY Queensborough Community College)舉行，國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員 孟昭文、州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州參議員劉醇逸、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、市議員黃敏儀、市議員霍頓(Robert Holden)等政要到場。

李琳達表示，在過去兩年中，大家都在試圖解決由新冠疫情帶來的精神健康問題，後疫情時代，這一危機也將持續存在，作為市議會精神健康、殘障、藥癮服務委員會主席，她將加強精神健康服務，確保各個社區的安全。

此前在韓裔 社區服務中心(KCS)任職期間，李琳達建立了紐約州唯一一家提供韓語服務的精神健康診所，之後也將在選區內為各社區的選民提供更多的語言服務，尤其是精神衛生領域的雙語從業人員，確保所有人都能獲得符合其生長文化的心理服務。

李琳達去年6月贏得市議會第23選區民主黨初選，並在11月普選中獲勝，和黃茱莉(Julie Won)一同當選為史上首批韓裔女市議員，她也是第23選區的首位少數族裔女議員；李琳達目前擔任市議會精神健康、殘障、藥癮服務委員會主席，皇后區市議員代表團聯合主席，市議會非洲裔拉丁裔和亞裔核心小組副主席，同時也是老年服務、合同、教育、福利、公園、交通委員會、老年中心和糧食不安全分委會以及婦女核心小組成員。