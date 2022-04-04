我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛萊美獎／強巴提斯、絲綢聲韻大贏家 史密斯又被笑

長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

市議員李琳達就職 關注市民精神健康

記者鄭怡嫣／紐約報導
市議員李琳達(右二)就職典禮，丈夫(右三)及兩位孩子到場參加。(記者鄭怡嫣/攝影)
市議員李琳達(右二)就職典禮，丈夫(右三)及兩位孩子到場參加。(記者鄭怡嫣/攝影)

市議會第23選區市議員李琳達(Linda Lee)3日在紐約市立大學皇后社區學院舉行就職典禮，紐約州政要、社區人士、她的父母、丈夫及兩位孩子等數百人參加；她表示紐約市精神健康危機正愈演愈烈，將加強精神健康服務，確保各個社區的安全。

就職典禮在位於皇后區貝賽(Bayside)的皇后社區學院(CUNY Queensborough Community College)舉行，國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員孟昭文、州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州參議員劉醇逸、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、市議員黃敏儀、市議員霍頓(Robert Holden)等政要到場。

李琳達表示，在過去兩年中，大家都在試圖解決由新冠疫情帶來的精神健康問題，後疫情時代，這一危機也將持續存在，作為市議會精神健康、殘障、藥癮服務委員會主席，她將加強精神健康服務，確保各個社區的安全。

此前在韓裔社區服務中心(KCS)任職期間，李琳達建立了紐約州唯一一家提供韓語服務的精神健康診所，之後也將在選區內為各社區的選民提供更多的語言服務，尤其是精神衛生領域的雙語從業人員，確保所有人都能獲得符合其生長文化的心理服務。

李琳達去年6月贏得市議會第23選區民主黨初選，並在11月普選中獲勝，和黃茱莉(Julie Won)一同當選為史上首批韓裔女市議員，她也是第23選區的首位少數族裔女議員；李琳達目前擔任市議會精神健康、殘障、藥癮服務委員會主席，皇后區市議員代表團聯合主席，市議會非洲裔拉丁裔和亞裔核心小組副主席，同時也是老年服務、合同、教育、福利、公園、交通委員會、老年中心和糧食不安全分委會以及婦女核心小組成員。

華裔市議員黃敏儀到場祝賀李琳達。（黃敏儀辦公室提供）
華裔市議員黃敏儀到場祝賀李琳達。（黃敏儀辦公室提供）

皇后區 韓裔 眾議員

上一則

齊默曼參選國會議員 黃敏儀背書

下一則

葛謨若競選紐約州長 共和黨將得利

延伸閱讀

前阿拉斯加州長裴林復出政壇 角逐聯邦眾議員

前阿拉斯加州長裴林復出政壇 角逐聯邦眾議員

護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
穆林參選聯邦眾議員 華裔領袖辦籌款餐會支持

穆林參選聯邦眾議員 華裔領袖辦籌款餐會支持
華裔酒店協會黃華清退休 亞當斯感謝其社區貢獻

華裔酒店協會黃華清退休 亞當斯感謝其社區貢獻
紐約州議會選區重畫遭法官駁回 初選恐延期

紐約州議會選區重畫遭法官駁回 初選恐延期

熱門新聞

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

2022-03-27 14:11
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

2022-04-03 07:29
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

2022-04-01 02:30

超人氣

更多 >
民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷
美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標
不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯
放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證
南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯