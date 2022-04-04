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齊默曼參選國會議員 黃敏儀背書

記者鄭怡嫣／紐約報導
黃敏儀(左四)背書長島國會眾議員參選人齊默曼(左三)。(記者鄭怡嫣/攝影)
黃敏儀(左四)背書長島國會眾議員參選人齊默曼(左三)。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛選區市議員黃敏儀3日背書國會眾議員參選人齊默曼(Robert Zimmerman)，表示國會需要能為社區發聲、視保衛公共安全為己任的議員，齊默曼曾多次為亞裔社區及仇亞事件發聲，是「最適合的人選」，呼籲選區內的華人踴躍投票。

民主黨籍的齊默曼，九歲搬至長島，是一位小商業者，此前曾先後在國會議員伍爾夫(Lester Wolff)、舒爾(James Scheuer)以及艾克曼(Gary Ackerman)辦公室任職，他重視公共安全問題，支持修改保釋新法，打擊仇亞犯罪，同時反對削減警察經費並為警員提供更好的培訓制度，在教育議題上，他與華人家長的理念相近，支持增加公校體系經費，擴大資優班，並保留特殊高中入學考試。

齊默曼競選的第三國會選區，橫跨長島納蘇郡(Nassau)、蘇福克郡(Suffolk County)、皇后區東北部、布朗士以及威徹斯特郡(Westchester County)，包括華人聚居的長島大頸(Great Neck)、皇后區小頸(Little Neck)及白石鎮(Whitestone)等地。

黃敏儀3日表示，這一年，針對亞裔女性及長者的仇恨亞裔案件頻發，需要選出重視紐約各個社區公共安全問題的國會議員，她認識齊默曼已久，他是亞裔社區的盟友，曾為反對種族歧視、仇亞事件發聲，是能將社區聲音傳達至國會的「最佳人選」，呼籲選區內的華人積極投票。

猶太裔的齊默曼表示，正如在二戰中上海民眾收留猶太難民一樣，議員的責任是重建各個社區的橋樑，讓弱勢群體或被忽視的人也能感到安全，如若當選，他也將確保任用選區內來自不同社區的人士，聽見每一位選民的訴求，同時，他也支持國會眾議員孟昭文擬建首個國家亞裔博物館、將亞裔歷史寫入美國教科書的提案。

美東河南同鄉會理事長及小頸居民蘇殿奎、長島居民吳一平、法拉盛皇后區植物園董事長黃百齡等華人選民也到場支持齊默曼；目前，他已獲州主計長狄納玻利、國會議員米克斯(Gregory Meeks)、州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)等背書，如當選，他也將成為代表長島及皇后區的首位同性戀國會議員。

亞裔 長島 華人

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