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李榮恩訪華埠商家：當選首務改善治安

記者和釗宇／紐約報導
李榮恩(左)28日到曼哈頓華埠訪問小商業者。（記者和釗宇／攝影）
李榮恩(左)28日到曼哈頓華埠訪問小商業者。（記者和釗宇／攝影）

第65選區州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)28日到曼哈頓華埠走訪小商業者，業者表示，當下最大問題是治安惡化導致客流減少；李榮恩說，如果當選，她的首要任務就是改善治安狀況，同時增加對小商業者的支援力度。

李榮恩首先到訪位於巴士打街(Baxter St.)的金興紙包蛋糕店；蛋糕店老闆余絲敏說，疫情以來客流量明顯下降，目前的最大問題是社區治安惡化，「許多人不敢上街，因此也就不會有人來店裡消費，尤其是現在仇恨亞裔犯罪嚴重，以前從皇后區和布碌崙(布魯克林)過來的客人也不敢來了，華埠的旅遊業也蕭條，我們就丟失了很多客源。」

余絲敏還說，疫情導致的通貨膨脹導致進貨價格升高，為應對物價進一步上漲和供應短缺，店裡不得不開始囤積庫存；她說，希望政府能為小商業者提供更多財務支持。

茂比利街的快樂人餐廳老闆王先生也對李榮恩表示，「現在社區很不安全，很多人不敢出來活動，希望多一些警察維持治安。」

李榮恩同意業者的擔憂，表示如果當選，上任後的第一要務就是改善公共安全；「我們必須出台切實可行公共安全政策，讓民眾感受到安全；我們還應該在心理健康服務方面投入更多資源，讓更多社工深入社區，不要再讓警察來處理心理健康問題；同時，警察也應加強執法、打擊犯罪。」

她還表示，州府和市府應該讓小商業者更方便地獲取幫扶資源，對於華埠小商業者，政府還應該提供多語言服務，因為許多業者可能不會說英語；另外，她表示如果當選，將增加對旅遊業的投資，讓人流回歸華埠。

李榮恩(右)28日到曼哈頓華埠訪問小商業者。（記者和釗宇／攝影）
李榮恩(右)28日到曼哈頓華埠訪問小商業者。（記者和釗宇／攝影）
李榮恩(右)到曼哈頓華埠訪問小商業者。（記者和釗宇／攝影）
李榮恩(右)到曼哈頓華埠訪問小商業者。（記者和釗宇／攝影）

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