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涉用詐欺資金競選 副州長被查

記者胡聲橋／紐約報導
涉嫌參與競選財務詐欺，副州長本傑明被聯邦檢方和FBI調查。(美聯社)
涉嫌參與競選財務詐欺，副州長本傑明被聯邦檢方和FBI調查。(美聯社)

聯邦地區檢察官和聯邦調查局(FBI)正對紐約州副州長本傑明(Brian Benjamin)展開調查，查明他是否違規發揮作用，將詐欺資金用於自己2021年參選紐約市主計長時的競選活動。本傑明在那次競選中敗選。

據「紐約時報」報導，本傑明當時的競選顧問和州參議會已有人因為此事被傳喚；據知情人士說，紐約南區聯邦地區檢察官辦公室已發出大陪審團傳票，要求本傑明的競選委員會、拿薪酬的雇員和諮詢公司提供相關文件；檢方最近開始尋找州參議會的紀錄，本傑明在成為州長霍楚的副手之前，曾是代表哈林區的州參議員。

本傑明本身並未被指控有不法行為，但去年被指控犯有電匯詐欺、嚴重身分盜竊和其他罪行的哈林房地產投資人米多爾(Gerald Migdol)，被指控炮製一項計畫，隱瞞對本傑明競選活動的多項非法捐款。

目前尚不清楚米多爾是否同意與檢方合作，但有跡象表明，他可能會提供信息，因為正在處理米多爾案和本傑明案的是同一名助理檢察官，而且在米多爾被捕後，很快就發出了與本傑明相關的傳票。

當被問及傳票時，本傑明競選副州長時的競選活動發言人提到了米多爾被捕時曾發表過的聲明；這個聲明說，本傑明副州長和他的競選團隊沒有被指控有任何不法行為，他們準備與當局充分合作。

副州長本傑明(左二)涉嫌參與競選財務詐欺，被聯邦檢方和FBI調查；右一為霍楚。(...
副州長本傑明(左二)涉嫌參與競選財務詐欺，被聯邦檢方和FBI調查；右一為霍楚。(路透)

傳票 檢察官 詐欺

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