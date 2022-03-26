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共和黨退休警探選州參議員 挑戰郭納德

記者顏潔恩／紐約報導

共和黨籍的退休警探拉貝拉(Vito LaBella)，日前宣布參選布碌崙(布魯克林)第22選區州參議員，有望挑戰現民主黨議員郭納德(Andrew Gounardes)；該區經選區重畫後仍保留貝瑞吉、戴克高地、班森賀等華裔聚集區，受華人關注。

選區重新畫分後，第22州參議員選區將納入Boerum Hill、Gowanus及日落公園等民主黨選民更多的社區，曼哈頓海灘、海軍公園和羊頭灣則被畫出；拉貝拉表示不贊同新的選區畫分方案，給民主黨參選人帶來優勢，他曾參與聽證會阻止通過，但最終也沒能改寫結果。

拉貝拉曾擔任紐約市警超過32年，24年中他升任巡官(Lieutenant)為民服務，退休後積極投入公共教育事業，兩度當選布碌崙第20學區委員；他也是教育組織「PLACE NYC」的創辦人之一，主張市教育局推行透明及具有問責制的教育系統，此次是他首次競選公職。

拉貝拉受訪指出，他若當選，將竭盡全力終止現有保釋改革法、解除為減少監獄人口而推行的「少就是多」(Less is More Act)法案、為藥物濫用及精神病治療尋找資源、以及重施「肯德拉法」(Kendra's Law)，對於自己或他人造成傷害的嚴重心理疾病患者，可要求其接受心理健康治療。

拉貝拉說，「我將讓我們的聲音被州府聽見，推動州長進行審計，並開出任何拒絕執行這項法律的地區檢察官。」

拉貝拉因長年活躍社區，受到不少當地人的支持，在對壘郭納德以前，他將在初選中與無政治背景、曾是機長的埃爾薩馬克(Karim Elsammak)爭奪為共和黨出征的資格；埃爾薩馬克目前已獲得布碌崙共和黨俱樂部(Brooklyn GOP)、國王郡保守黨俱樂部(Kings County Conservative Party)的背書。

教育局 布碌崙 民主黨

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