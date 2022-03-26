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紐約副州長參選人雷娜訪布碌崙 矢志修改保釋法

記者顏潔恩／紐約報導
紐約副州長參選人雷娜(前排左五)25日造訪布碌崙日落公園，與20多名華裔組織領袖會面。(記者顏潔恩／攝影)
紐約副州長參選人雷娜(前排左五)25日造訪布碌崙日落公園，與20多名華裔組織領袖會面。(記者顏潔恩／攝影)

民主黨籍州長參選人蘇奧齊(Tom Suozzi)的競選搭檔、副州長參選人雷娜(Diana Reyna)，25日造訪布碌崙(布魯克林)日落公園，與20多名華裔組織領袖會面，介紹自己及其政綱；她表示許多人反映最關切的就是紐約市治安惡化，承諾當選將幫助市長亞當斯(Eric Adams)向州府徵求修改保釋改革法，恢復社區治安。

雷娜曾擔任布碌崙副區長、第34選區市議員，在職期間針對可負擔房屋、教育平等及長者服務等課題聲援；她25日表示，離開政治界後經商已有22年，但一直都很想念為公眾服務，當參選州長的國會眾議員蘇奧齊邀請她擔任夥伴時，感到非常激動。

作為第一代多明尼加共和國籍移民，她也同樣了解亞裔移民初來美國的辛酸，不諳英文、為實現美國夢而成日工作；她明白華人說著不同的地方語言、來自不同地區，但她希望能將所有人聚合在一起，聆聽他們的聲音，「我們的使命是關於人、為了人，想知道你們面臨的問題。」

雷娜說，「在遇到的所有人中，高達九成的人都和在座的華裔領袖一樣，最關心公眾安全議題，他們需要一個可以安全出門的保障」；她提及對保釋法案的修改，現任州長霍楚(Kathy Hochul)將問題留給州立法者處置，不願親自上陣，她承諾當選將協助曾到州府請願的亞當斯完成這項使命。

雷娜還指出，紐約市本來就是生活昂貴的城市，市民如今又要面對不斷上漲的油價、電費、食物價格，還有固定增加的房產稅；在這些問題之上，他們還不敢出門工作或上學，整個社區陷入經濟和治安惶恐，必須改善這方面情況，令市民安心在紐約安居樂業。

最後她讚賞華人在捍衛保留特殊高中入學考試(SHSAT)所做出的努力，在擔任市議員期間，她為保留布碌崙北區的唯一特殊高中Brooklyn Latin School戰鬥多年；她認為移除特殊高中並非根本方法、而是要提高學生的教育水平，由於學校的教育系統不達標，她與許多華人家長一樣將孩子送去補習班，就是希望學業能更上一層樓，她支持華人家長堅持教育的理念。

教育 華人 布碌崙

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