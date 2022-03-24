麻州前交通廳長將掌紐約市捷運局

大都會運輸署(MTA )23日宣布，任命麻州前交通廳長戴維(Richard Davey)擔任紐約市 捷運局(New York City Transit)局長，管理擁有5萬4000名員工的紐約市公共交通系統；戴維表示，他上任的首要任務是將紐約地鐵的客流量恢復到疫情 前。

紐約市捷運局長為終身制，48歲戴維將於5月2日上任，在此之前將由捷運局代理局長西普里亞諾(Craig Cipriano)繼續履職；戴維曾任麻州公共交通局(Massachusetts Bay Transportation Authority)總經理，現為波士頓諮詢集團(Boston Consulting Group)合夥人。

紐約市公共交通客流量因新冠疫情大幅下滑九成，即便現在疫情退潮，地鐵客流量也仍僅恢復到疫情前的58%，公車客流量則為疫情前的62%；根據現有估計，地鐵客流量到2024年也只能最多恢復到疫情前的86%；客流量低下也讓MTA的財務狀況惡化，疫情之前，MTA有38%的收入來源是車票，這一比率必去美國其他主要公共交通系統都高。

儘管聯邦政府此前的撥款已經讓MTA推遲漲價計畫並避免大規模削減服務，目前MTA仍預計到2025年會出現5億元的虧空，2026年虧空將達到20億元；MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，MTA目前遇到的問題需要一名在複雜公交系統經驗豐富的人來解決，盡量淡化政策爭論而專注解決財務問題，「我們正面臨疫後新常態，現在是時候有人從全局考慮問題。」

戴維承認他面臨的挑戰很大，表示公共交通在紐約市的地位極其重要，如果公共交通系統運轉不力，紐約市也將運轉不暢；他說，上任後的首要任務將是恢復紐約市公共交通的客流量，增加售票收入、改善地鐵系統的運營，並專注於提高服務的穩定性、公共安全和公眾對公共交通的信心。

戴維說，「我們無法命令企業讓員工回來上班，但另一方面，如果人們感覺不安全或服務不佳，他們也不會選擇回來。」