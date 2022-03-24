鄧炳強獲任命加入市教育政策小組

第26學區教育理事會主席鄧炳強，獲市長亞當斯任命新市教育政策小組成員。（鄧炳强提供）

市長亞當斯 (Eric Adams)日前宣布任命九名新成員加入市教育政策小組(Panel for Educational Policy)，第26學區 教育理事會(Community Education Council D26)主席鄧炳強(Alan Ong)為唯一華裔，他23日表示將繼續支持擴大資優班、特殊高中等社區關心的教育議題，協同其他成員一起推動全市教育發展。

「我2月收到任命邀約，非常興奮，我在過去十年一直投身教育領域，始終代表第26學區的家長利益，這次有機會在更大的平台幫助更多家庭的發展，我非常開心。」鄧炳強表示，他目前以成員身分參加了兩次市教育政策小組的例會，呼籲新一屆領導班子對於華人關心的資優班、特殊高中等項目更加重視，「我主張擴大這些項目，希望更多孩子可以享受到優質的教育機會，從而全面推進教育公平。」

鄧炳強目前擔任第26學區教育理事會主席，也於湯森路透(Thomson Reuters)工作30餘年；此外，他也是皇后區第八社區委員會成員、聯合大道(Union Turnpike)商會主席等。

市教育政策小組根據紐約州教育法設立，在2002年替代之前的教育董事會(Board of Education)，負責批准與教育成果和教學目標直接相關的各項教育政策、規章和制度，包括市教育總監 推出的條例、學校利用的重大變化、教學撥款預算和教育部門合同等。

亞當斯表示，家長和社區參與是自己在管理全市教育中非常看重的，市教育政策小組將幫助學生們取得更大的成功。市教育總監班克斯也說，相關利益方共同參與決策將想出最優的解法，市教育政策小組正好就是這一方式的最佳代表，「我迫切地和他們合作以改善全市的教育。」

此次亞當斯共任命九名成員加入該小組，但剛獲選的牧師雷尼(Kathlyn Barrett-Layne)因曾經發布反同性戀聲明，遭到外界質疑，在任命發布幾小時後遭移除。