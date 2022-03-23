李榮恩訪聯成公所 矢言打擊犯罪

第65選區州眾議員參選人韓裔李榮恩22日拜訪美東聯成公所，闡述政見。(記者和釗宇/攝影)

第65選區州眾議員參選人韓裔李榮恩(Grace Lee)22日拜訪美東聯成公所時，表示若當選，將繼續反對現有華埠 監獄建案，推動市府落實「平分負擔」原則(fair share)，非僅選址華社建遊民 所，並大力支持小商家；目前，李榮恩募集的連署簽名已超過500個的競選門檻，預計將達到約1500個。

李榮恩表示，華埠社區面臨很多問題，選民應選擇真正深入並服務社區的參選人；她說，過去三年來她不斷參加社區活動和示威，「從一開始我就反對華埠監獄，這將產生環境問題，對老年人的健康不利；我不是那種只在社區出現一次，就再也不出現的人，我將和社區持續爭取權益。」

她說，除了監獄問題，社區還面臨嚴重的暴力犯罪問題，尤其是仇亞犯罪；做為三個孩子的母親，她和孩子去年夏天曾被遊民攻擊，「我們需要切實可行的解決辦法，讓社區變得安全。」

李榮恩說，遊民所過於集中和暴力犯罪問題相關，市府應該根據「平分負擔」原則，在各社區平均分配遊民所資源，「華埠已經履行了平分負擔的責任，但如果責任平分無法落實，不但對社區不公平，也對那些需要被服務的遊民不公平，他們應該在自己的社區獲得資源，而不是跑到其他社區。」

李榮恩還大力支持小商業疫後復甦，「華埠小商業在疫情中受影響嚴重，民代僅呼籲人們到華埠消費，卻拿不出切實可行的解決辦法；我兩年前參選時就曾與華埠小商家密切交流，知道他們的難處，這不是在社交網路上呼籲就能解決的問題，當時我呼籲應直接給華埠小商業撥款；我自己也曾經是小商家，也曾在金融圈從業，我的經驗能讓我更好地代表華埠。」

她表示，目前州參眾兩會200多個議員中只有三個亞裔 民代，與亞裔在紐約州15%的人口比例嚴重不符，亞裔必須增加代表權，「牛毓琳參選州眾議員，若落敗可能州議會將只剩兩名亞裔，這場選舉很重要。」目前，參加民主黨初選需要參選人募集500個連署簽名，李榮恩表示，她已經達到連署簽名數量門檻，預計連署簽名截止時，總數量將達到1500個左右。

聯成公所主席梁漢本表示，李榮恩有豐富的社區工作經驗，也有自己對社區問題的思考，「希望她可以處理社區面臨的問題、改善社區安全，與仇亞犯罪鬥爭。」