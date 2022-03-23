寇頓反對關閉退伍軍人醫療中心

史島共和黨籍國會眾議員瑪麗奧(中)曾率領退伍軍人舉行集會，反對關閉位於曼哈頓和布碌崙的退伍軍人醫療中心。(取自推特)

聯邦退伍軍人事務部(Department of Veteran Affairs)日前提議關閉位於曼哈頓和布碌崙(布魯克林)的退伍軍人醫療中心，有民選官員帶領包括亞裔在內的退伍軍人，舉行抗議活動；民主黨州眾議員 寇頓(William Colton)22日也發布聲明，退伍軍人傾盡所有保家衛國，聯邦應保留他們在當地接受治療的權利和方便性。

根據事務部的計畫，靠近曼哈頓聯合廣場及布魯克林戴克高地的退伍軍人中心將完全關閉，所有的住院和門診服務將外包給私人機構，雖史泰登島 退伍軍人中心的心理健康服務將會擴張，但也將與新澤西的醫學院合併；意味著想在史島就診的退伍軍人，可能增加通勤時間，並承擔過橋費用，才能到新澤西州 獲得治療。

對此史泰登島共和黨籍國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)日前率領一群退伍軍人，在戴克高地舉行集會；她表示，當地醫療中心對退伍軍人來說是重要的設施，「軍人為國家而戰，他們願意為國捐軀，回家後不應為了醫療保健而陷入窘境。」

「我們的退伍軍人為守衛美國的自由和偉大而戰，甘願奉獻自身的性命，我們本就該懷著感激之情、滿足他們的健康需求」；寇頓22日發布聲明表示，許多退伍軍人都是上了年紀的長者，聯邦不該為了省錢，逼迫他們跨州接受治療，這是不可接受的。

他說，至少上千名退伍軍人居住在上述醫療中心的附近，並定期接受服務，若失去這項便利性，將會加重對他們的負擔和傷害；要求聯邦退伍軍人事務部立即撤銷計畫，保留原有的醫療中心，「我們的退伍軍人值得獲得更好的待遇。」