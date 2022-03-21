李榮恩連署簽名 納德勒站台：華埠不應再建遊民所

州眾議員參選人李榮恩(左三)20日在曼哈頓華埠舉辦連署簽名活動，國會眾議員納德勒(左二)站台支持。（記者和釗宇／攝影）

州眾議員第65選區參選人、韓裔李榮恩(Grace Lee)，20日在曼哈頓華埠 舉辦連署簽名活動，國會眾議員納德勒(Jerry Nadler)站台支持；選區將納入曼哈頓華埠的納德勒表示，儘管雷克島監獄 必須拆除，但他反對在華埠建設大規模監獄，而且華埠的遊民 所已經過多，不應再新建。

李榮恩兩年前曾敗給第65選區州眾議員牛毓琳，但後者今年轉戰州參議員，李榮恩本次當選機會較大；她表示，「我們已經做了所有正確的事情，有機會取勝，現在已得到選區內不同社區的支持，比其他參選人有更廣泛的選民基礎，也得到了很多社區組織支持。」

在最新的國會議員選區畫分中，華埠及猶太裔社區波羅園和白人為主的上西城畫在同一選區，意味著代表華埠的國會議員將由維樂貴絲(Nydia Velázquez)改為納德勒；納德勒此前就宣布背書李榮恩，他表示，李榮恩的社區活動經歷極其豐富，也對州府在社區工作的欠缺有很深的了解，「我認為她是最合適的參選人。」

對於華埠城區監獄問題，納德勒表示，雷克島監獄(Rikers Island)已不再適合關押犯人，必須關閉，而對於那些尚未被定罪、無力交保的在押嫌疑人，應該把這些人分散至城區監獄；「但是華埠現有監獄規模已經太大，我認為現在的大型監獄應該被拆除，然後新建規模更小的監獄；現有監獄也已經很陳舊，拆掉新建更小的監獄可能成本更低，但也要取決於工程師如何看。」

納德勒還表示，遊民所應該被平均分配到各社區，不應過分集中；他暗示華埠不應再新建遊民所，「現在華埠周邊的遊民所已經過於集中。」

李榮恩則表示同意納德勒的看法，她一貫反對現有城區監獄建案計畫；她同意雷克島監獄必須關閉，但不認為應該在華埠建設舉行建於，讓社區承擔成本；對於遊民所問題，李榮恩認為應該遵循「平分負擔」(fair share)，各社區平分遊民所負擔。