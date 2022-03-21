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林凱倫競選民事法庭法官 有望成皇后區首位華裔女法官

記者鄭怡嫣／紐約報導
林凱倫(前左三)競選皇后郡民事法庭法官，左一為孟昭文，左四為劉醇逸，左五為黃敏儀。(記者鄭怡嫣／攝影)
林凱倫(前左三)競選皇后郡民事法庭法官，左一為孟昭文，左四為劉醇逸，左五為黃敏儀。(記者鄭怡嫣／攝影)

曾任紐約民事房屋法庭法官的林凱倫(Karen Lin)，20日宣布參選紐約市皇后郡(即皇后區)民事法庭法官，如當選，她將成為皇后區首位華裔女性民事法官，華裔國會議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀均表態支持。

林凱倫三歲時隨父母及哥哥移民美國，先後在皇后區法拉盛、傑克森高地(Jackson Heights)以及貝賽(Bayside)居住，就讀紐約州立大學水牛城分校(SUNY at Buffalo)以及布碌崙(布魯克林)法學院，曾任紐約州高等法院法庭律師、遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)聆訊官以及紐約民事房屋法庭法官，有25年的司法工作經驗及17年的法院工作經驗。

林凱倫表示，三歲隨父母搬到法拉盛羅斯福大道近友聯街時，是當時街區裡第一戶亞裔家庭，由於從小就需要為母親翻譯英語，所以在很小的年紀她就意識到為他人、為社區發聲的重要性，這也是她踏入司法界的初衷。

她說，「皇后區228萬多人口中雖有超過27%為亞裔，但卻沒有一位東亞裔女性法官，代表性遠遠不足，好的法官通曉法律法規，並能合理引用這些律令，「然而偉大的法官卻在乎尋求法律援助的人們」，身為一位華裔女法官，希望能為社區及民眾作出公正的裁決。

孟昭文表示，已認識林凱倫很多年，也是她的鄰居，楊凱倫在社區義務幫助了許多孩子與家庭，自己也曾就孩子問題向她求教，此外，林也是紐約亞裔律師協會(AABANY)委員會成員，為民眾提供過許多免費的法律援助及普法教育。

黃敏儀表示，在法律援助方面，林凱倫十分積極，此前還聯同亞洲人平等會，將紐約亞裔律師協會的免費法諮項目由曼哈頓華埠擴展至了皇后區法拉盛，協助低收入以及有語言障礙的弱勢亞裔群體獲得法律援助。

劉醇逸則表示，亞裔、尤其是華裔在政界及司法界都需要更多代表，亞裔法官在裁決時會對社區發生的事務更敏感，更能理解當事人所面臨的環境，希望今年能夠締造全新的「歷史」。

亞裔 皇后區 華裔

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