角逐國會眾議員 熊焱競選辦公室開幕

熊焱在華埠東百老匯的競選辦公室開幕。(記者張晨/攝影)

參選紐約州國會眾議員的退役陸軍華裔 牧師熊焱於19日在曼哈頓東百老匯東方廣場開設競選辦公室，表示將深入了解社區，投身服務。

熊焱表示，紐約是他的第二故鄉，希望服務紐約市民，他之所以投身國會議員選舉，是因為他的人生經歷讓他對於國家未來更有體會與使命感，並且「各個級別當選的華人代表沒有太出色的表現，這也是我出來參選的原因，美國鼓勵我們為自己的族裔發聲。」

曾為中國「六四」運動學生領袖的熊焱，1992年流亡來美，1994年加入陸軍，完成八年學業，先後獲英美文學學士、神學教牧碩士和博士學位。

熊焱服役27年後於2021年9月以少校軍銜退役，2004年至2005年間，他曾隨同美軍親赴伊拉克戰場，是巴格達軍旅中唯一華裔軍牧，經歷過真實的戰場生活。

司法部 16日起訴了五名代表中國政府跟蹤、騷擾、監視美國居民的「秘密警察 」；根據司法部文件，這五名被告代表中國政府在美國壓制反對中國的勢力，其中一人曾試圖擾亂一名退伍軍人在布碌崙(布魯克林)的選舉活動，希望在6月的初選前挖掘有損其名譽的信息，例如婚外戀或逃稅，如果挖不到，就捏造這樣的信息。而該退伍軍人後被證實為熊焱。

熊焱回應稱，案件曝光時自己正在烏克蘭為戰爭中的軍人、受到身心傷害的百姓及數百萬流離失所的難民禱告，目前為止未對自己造成實質上的影響；作為退伍軍人和神職人員，不會在稅務和個人生活中出現紕漏，經得起考驗，更會繼續安心備選。