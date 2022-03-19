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退休支持林煜參選？白彼得反爆對手黑料

記者顏潔恩／紐約報導
福州籍子弟林煜日前宣布轉戰參選第49州眾議員選區，對戰在位多年的白彼得。(本報檔案照)
福州籍子弟林煜日前宣布轉戰參選第49州眾議員選區，對戰在位多年的白彼得。(本報檔案照)

華裔林煜日前宣布轉戰第49州眾議員選區，對壘在位多年的白彼得(Peter Abbate)；白彼得日前與媒體會面，指責對方疑似在選區內散播謠言，稱白彼得將退休並支持自己參選，他表示這是不實傳聞，他將爭取連任。

白彼得也透露，已有人致函向市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)舉報，指林煜在2020年參選第38市議員選區時涉嫌濫用競選經費，委員會正在調查中，若發現確實違規，將報給布碌崙檢察官辦公室。

匿名人士在信中提到，林煜當時籌得4萬1954元，因參與「公眾籌資計畫」(Public Funding Program)，最終獲得15萬2160元的配對金額，競選的淨支出為2萬9734元；在委員會的公開紀錄中，顯示林煜曾在2020年9月16日、17日，在皇后區的一家健身房接受專業物理治療，並用資金支付了264元及8800元。

匿名人士指出，該健身房標榜是當地首家華人高級健身房，提供私人健身訓練、五星級運動空間、高級運動器材及教練等；白彼得說，根據法律規定，競選基金不得做個人用途，包括不能承擔參選人及其親屬的日常生活開銷，若委員會調查屬實，林煜可能面臨罰款，並影響參選資格。

面對上述指控，林煜表示暫不回應，其團隊將會另發聲明；但他透露，2月曾與白彼得在一次聚會上談話，認為對方的語帶威脅，也促使他挑戰對方。

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