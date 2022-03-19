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史島共和黨市議員 讚亞當斯改善治安

記者顏潔恩／紐約報導
史泰登島共和黨市議員卡爾18日與華文媒體記者座談。(記者顏潔恩/攝影)
史泰登島共和黨市議員卡爾18日與華文媒體記者座談。(記者顏潔恩/攝影)

選區包括史泰登島中島的第50選區共和黨市議員卡爾(David Carr)18日與華文媒體記者會面，表示很開心看見選區內近幾年族裔多元化，特別是新港(New Dorp)社區逐漸發展成華人商業街；他強調公眾安全最受關注，並讚賞市長亞當斯(Eric Adams)恢復「便衣止罪小組」，是紐約市邁向安全的重要一步。

卡爾指出，目前選區內人口75%為白人，25%為非洲裔、西語裔、亞裔等其他族裔，相比從前族裔更多元化；特別是在華人主要湧入的新港社區，當地亞裔增長速度快，從街上的亞裔店鋪就看得出來。

他表示，選區內居民最關心的就是公共安全，他肯定亞當斯至今上任後針對促進治安的表現；曾是警員的亞當斯會更懂得警察存在於社區的重要性，也深知槍枝暴力的嚴重；他在前市長彭博(Mike Bloomberg)、朱利安尼(Rudy Giuliani)時代就知道「便衣止罪小組」對治安起到關鍵作用，對恢復該小組的亞當斯表示讚賞。

但卡爾也認為亞當斯有自身的局限，真正根治的方法是州府修改保釋改革法、給予法官更大裁定權；亞當斯所做的仍是很好的起步，對方也曾向州府施加壓力。

針對全市興建遊民收容所，卡爾表示前市長白思豪(Bill de blasio)在政策上總是做出錯誤決定，很多收容所建案都是白思豪時期的承諾，只要社區有空置地點就提出建收容所；例如在他選區內的Hylan Blvd交Steuben街的前診所便是一例，他正在想辦法叫停施工，並希望市府在遊民問題上採取真正有效的作法，提供必要的社會、心理健康服務。

卡爾曾擔任該選區前市議員馬迪奧(Steve Matteo)幕僚長長達八年，是市議會少數的共和黨人；他從十歲開始就展露參政的興趣，1980年代在前史島區長Guy Molinari辦公室服務，2009年起也曾參與彭博、朱利安尼的競選活動。

亞當斯 亞裔 白思豪

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