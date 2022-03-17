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州主計長報告：養老院疫情 葛謨至少瞞報4100死例

記者和釗宇／紐約報導
州主計長報告稱，前州長葛謨至少瞞報了4100例養老院新冠死亡病例，並有意用錯誤信息誤導公眾。（州長辦公室提供）
州主計長報告稱，前州長葛謨至少瞞報了4100例養老院新冠死亡病例，並有意用錯誤信息誤導公眾。（州長辦公室提供）

州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)15日晚發布審計報告稱，前州長葛謨(Andrew Cuomo)至少瞞報了4100例養老院新冠死亡病例，並有意用錯誤信息誤導公眾，以圖傳播葛謨的抗疫聲名；而且葛謨政府在疫情初期完全缺乏準備。

根據報告，州衛生廳報告的養老院新冠死亡人數比實際情況少了超過一半，少算至少4100人，這也讓葛謨一再錯誤地表示，紐約州在避免養老院疫情方面比其他州做得更好；報告表示，「儘管州衛生廳的職責應該是獨立推廣公共衛生，但我們發現，州衛生廳在公衛緊急狀態下沒能提供準確而可靠的信息，而是盲從了州府的敘事，用錯誤數據誤導了公眾。」

狄納波利則表示，審計報告的發現令人「十分擔憂」，「逝者的家人有權了解他們因新冠死亡的親人是否被計入死亡病例，但是有太多仍沒有得到州衛生廳的答案；紐約民眾應該獲知真相，但公眾被卻州府最高層對信息的扭曲和壓制所誤導。」

同時，狄納波利還表示，州衛生廳曾蓄意阻撓州主計長辦公室對其的調查，包括拖延製作數據、限制州主計長辦公室審計人員接觸州衛生廳人員、在會議中不回答問題以及對其提出的說法不提供支持性文件等；「這些都不是州府部門面對主計長審計時的正常操作，讓人對州衛生廳的控制環境引起深切擔憂。」

報告認為，在州檢察長公布養老院死亡人數報告前，州衛生廳疫情期間一直用另類的統計方式計算養老院死亡人數，而且持續少算累計死亡人數；此外，報告認為葛謨政府過去十年來對公衛缺乏投資，導致州議會在疫情來襲時應對束手束腳；州檢察長詹樂霞(Letitia James)也發表聲明說，去年其辦公室公布的調查結果現在得到州主計長確認，「我的辦公室將繼續監督養老院的情況，確保最易感染人群的安全。」

葛謨因為性騷擾醜聞壓力於去年8月辭職，下台後保持低調，但近期開始頻繁公開活動，可能希望東山再起；葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)表示，養老院死亡人數事件已經不是新聞，「但奇怪的是這份報告公布的時間點，卻從沒有人認為他這是在玩政治。」

州主計長報告稱，前州長葛謨至少瞞報了4100例養老院新冠死亡病例，並有意用錯誤信...
州主計長報告稱，前州長葛謨至少瞞報了4100例養老院新冠死亡病例，並有意用錯誤信息誤導公眾。(州長辦公室提供)

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