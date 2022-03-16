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亞當斯嚴打犯罪 喜萊莉稱讚

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯嚴打犯罪的舉措受到前第一夫人、前民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓稱讚。（美聯社）
亞當斯嚴打犯罪的舉措受到前第一夫人、前民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓稱讚。（美聯社）

市長亞當斯(Eric Adams)上任以來一直強調嚴打犯罪，試圖整治公共安全；儘管收效尚未顯現，但亞當斯的舉措受到前第一夫人、前民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)稱讚，她和亞當斯做節目時說，亞當斯對左翼批評其政策不屑一顧的態度，她很愛聽。

柯林頓在她最新一期的播客節目邀請亞當斯做客，她在節目中感謝亞當斯任命了紐約市歷史上首位女性市警總局局長，稱亞當斯從整體上解決紐約市的公共安全問題，的確將促進正義和安全，「改善公共安全並確保伸張正義的關鍵，是建立有色人種社區對警員的信任，同時支持警員的執法，而市長的作用就是在其中做出平衡。」

亞當斯則表示，他整治公共安全的施政不會被雜音所干擾，「我不會讓那些少數人來對如何確保城市安全指指點點，我們現在要從長期上解決問題；這些施政不會發生在推特上，而是會發生在街上。」

喜萊莉則回應道，「這對我來說很中聽！一條道走到黑是短視的，也不會有用；你將安全和正義放在一起，感謝你不僅教育了紐約市，而且也教育了美國。」

不過，亞當斯嚴打犯罪的政策目前似乎還未見效，最新的犯罪數據顯示，紐約市今年所有犯罪類別的數據都比去年有所上升，主要犯罪數量則比去年同期猛增45%；根據最新民調，民眾對亞當斯打擊犯罪方面認可度，在各議題中最低，只有53%的人認可；同時，只有47%的民眾認為亞當斯正在讓紐約市變得更好。

在30分鐘的節目中，亞當斯還談到他學生時期的掙扎，表示他那時有學習障礙，但未被診斷出來，而且成長於貧困家庭，也曾被警察虐待。

亞當斯 紐約市 喜萊莉

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