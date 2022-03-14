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孟昭文謀連任 要讓全美兒童都放農曆新年假

記者鄭怡嫣／紐約報導
孟昭文(左三)暢談謀求連任的施政願景。(記者鄭怡嫣/攝影)
孟昭文(左三)暢談謀求連任的施政願景。(記者鄭怡嫣/攝影)

在13日美國福建會館在法拉盛舉辦的支持孟昭文競選連任活動中，國會眾議員孟昭文敘述了自己的施政願景，表示將繼續在聯邦為華人發聲，推進宣導亞裔歷史的相關立法，希望能讓全國的每位孩子都放上農曆新年假。

孟昭文表示，亞裔及華裔是近年來人口速度增長最快的族群，身為議員最重要的責任是讓聯邦政府能聽到華人社區心聲，將繼續在國會為華人發聲，政府許多補助項目由於缺乏翻譯，華人社區也未能知情與申請，也將繼續與社區溝通，幫助翻譯各項目的中文內容，也確保社區獲得充足的經費。

她說自己的美國夢是「讓全國的每位孩子都放上農曆新年假」，小時候在美國上學時，猶太新年放兩天假、中國新年卻照常上學，她當時就覺得不公平，後來作為州眾議員，她推動的第一個立法就是與前市長合作，推行農曆新年時在紐約市公校放假一天，「重要性不是放一天假，而是學校會因為這一天假，教導所有學生有關農曆新年的傳統文化，而教育會影響終身」。

孟昭文還表示，也將繼續推動在美國建立首個亞太裔歷史博物館的建案，並敦促拜登總統，盡快落實已經簽字、由她起草的反亞裔仇恨犯罪法的經費與具體政策，加強警局有關調查仇恨犯罪的培訓，加強對於仇恨犯罪的數據收集。

美國福建會館支持孟昭文競選連任，主席陳昭銀表示，當下有諸多不利因素困擾著在美華人，影響華人的共同利益，需要和諧發展的社會環境，孟昭文代表華人的一面旗幟，一直為華人及華僑社區「驅瘟趕魔」，會館將以實際行動支持她的政治訴求與理念。

華人 孟昭文 亞裔

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