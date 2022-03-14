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州眾議員卡羅爾 背書曲怡文競選州參議員

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議員卡羅爾(前排左四)支持曲怡文(前左三)競選州參議員。(記者胡聲橋/攝影)
州眾議員卡羅爾(前排左四)支持曲怡文(前左三)競選州參議員。(記者胡聲橋/攝影)

眾議員卡羅爾(Robert Carroll)13日為曲怡文競選州參議員背書，認為她將為選區和州議會帶去新的活力，兩人的選區有部分重合，他期待著與曲怡文合作。曲怡文表示，她會努力代表選區各方面的利益，希望有機會在州議會為社區抗爭。

第44選區州眾議員卡羅爾13日在父母家中舉行簡單儀式，為曲怡文競選第27選區州參議員背書；他說，與曲怡文合作多年，她將為州議會以及她所代表的日落公園、戴克高地、肯辛頓、溫莎高地和南坡等社區帶去更大的活力。

卡羅爾所在的第44州眾議員選區，有很大一部分與曲藝文參選的第27選區重疊，他非常期待雙方今後能結成合作夥伴關係；他希望肯辛頓、溫莎高地和南坡的選民，能在州參議會得到很好的服務。

州眾議員第44選區民主黨選區領導人施耐德(Doug Schneider)說，曲怡文為社區做的非常多，她所展望的前景不僅重要，而且也是州政府所缺乏的。

曲怡文表示非常期待與卡羅爾等選區重疊的州眾議員結成合作關係；她說她代表的不僅僅是移民社區，也代表所有關心家庭、關心街頭安全、公共安全、公共交通安全的社區。

州眾議員白彼得(Peter Abbate)也到場支持。

眾議員 參議員 日落公園

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