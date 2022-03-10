寇頓競選連任 華社發動連署

州眾議員寇頓將競選連任。(取自州眾議會網站)

布碌崙 (布魯克林)州眾議員 寇頓(William Colton)今年將競選連任，華人 社區已為其發起簽名連署活動；許多華裔居民表示，寇頓一直以來非常支持華社，並且積極為華人爭取權益，他的連任將有利於華社。寇頓訂於16日舉行連任籌款晚會，希望華人踴躍捧場。

州眾議員寇頓在保釋改革法案上投反對票，也反對取消特殊高中入學考試SHSAT，還積極參加華人的示威活動、反對在華裔聚居區附近建遊民所，因此深受華人尊重。

華康會(華人健康協會)會長陳麗娜說，寇頓是一個能為華社利益著想的民選官員，在華人受到不公或需要維權抗議的時候，他都堅定不移地站在華人一邊，為華人爭取權利，「對於這樣的民選官員，我們一定要支持他連任」。她呼籲華人選民踴躍為寇頓簽名，支持他連選連任；華人也可以直接前往位於86街2336號的華康會為寇頓連署簽名。

寇頓將於16日(周三)晚7時在Bay Parkway 6720號的好旺海鮮酒家，為連任舉辦生日籌款晚會，希望華人能到場出錢出力，助他連任成功；欲了解籌款晚會詳情，可致電(347)977-7341。

寇頓所代表的州眾議會第47選區，包括布碌崙班森賀、戴克高地、巴斯海灘以及葛雷福森(Gravesend)等華人聚居區，他自1997年當選後連任至今。