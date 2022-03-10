曾支持楊安澤 州眾議員疑遭亞當斯報復

施瓦茨曾在市長初選中支持楊安澤，知情人士透露，與亞當斯有密切關聯的政治團體正在另立參選人，阻止施瓦茨當選。（記者和釗宇／攝影）

目前正在競選布碌崙 (布魯克林)第48選區州眾議員的該選區民主黨男性領導人施瓦茨(David Schwartz)，曾在市長初選中支持華裔參選人楊安澤 ；知情人士透露，與亞當斯 有密切關聯的政治團體正在另立參選人，阻止施瓦茨當選。

施瓦茨是猶太裔，來自布碌崙波羅園(Borough Park)和中木(Midwood)正統猶太裔社區，該社區在市長初選中普遍支持楊安澤；紐約郵報報導，知情人士稱，亞當斯的緊密盟友、布碌崙民主黨主席畢卓特(Rodneyse Bichotte)，正準備阻止施瓦茨當選；另外，亞當斯的副幕僚長、高級競選顧問沙皮洛(Menashe Shapiro)，正在深度介入此事；圈內人士認為，這是亞當斯團隊對於施瓦茨支持楊安澤的報復。

畢卓特和亞當斯團隊支持的人選是曾在白思豪政府任職的林格(Pinny Ringel)，希望他在初選中擊敗施瓦澤；對此，猶太裔社區感到困惑，因為猶太裔社區普遍將亞當斯放在排序複選制的第二順位；一名布碌崙民主黨內部人士表示，「楊安澤被淘汰之後，我們給亞當斯投出的第二順位選票幫助他當選，他才得以在最後一輪戰勝賈西亞(Kathryn Garcia)。」

前波羅園州眾議員西坎(Dov Hikind)表示，亞當斯團隊應該專注於市府事務，而不是介入選戰，「施瓦茨人很好，他和所有人都合得來；畢卓特現在正在盡其所能詆毀施瓦茨，這很不好。」

亞當斯的副幕僚長沙皮洛回應稱，他住在曼哈頓，否認捲入布碌崙選戰；畢卓特團隊目前已確認支持林格，畢卓特表示，「我將支持選民認為最能代表他們利益的參選人，選擇在民主機制中非常重要，而這是一個草根階級被長期忽視的社區。」施瓦茨和林格目前尚未對此事回應。