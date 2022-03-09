福克斯退選46選區州眾議員

共和黨籍商人福克斯(左)宣布退選第46選區州眾議員選區，明年再競選市議員。(取自臉書)

去年競選布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉第43市議員選區、挑戰紀思庭(Justin Brannan)惜敗的共和黨 籍商人福克斯(Brian Fox)，日前原本已宣布參選併入不少華人社區的第46選區州眾議員 ，但8日突然發表聲明放棄競選，2023年將再度出征參選市議員。

在布碌崙土生土長的福克斯，去年對戰紀思庭時計票時一度領先對方，最終在所有缺席選票點算後才被反超；政治專家指出，儘管毫無政治經驗，但福克斯的選票與參政多年的紀思庭比起來相差無數，起到威脅作用，可見布碌崙南區一直有翻紅的可能性，福克斯也因而受到共和黨人的器重。

福克斯上個月宣布參選涵蓋布碌崙康尼島、貝瑞吉、Bath Beach、布萊頓海灘(Brighton Beach)以及戴克高地的第46選區州眾議員，並獲得市警巡官工會(Lieutenant Benevolent Association)的背書；但經過一番思考後，8日宣布退選。

他表示，去年因熱愛社區和紐約市而參選，堅信自己有給這座城市帶來積極改變的能力，儘管以少數票數戰敗，但已在布碌崙南區帶來影響；身邊的人因而鼓勵他再度出征參選公職，在宣布參選第46選區州眾議員之後，很多政治領袖、社區人士都認為市議員還是最適合他的職位，鼓勵他明年再戰。

福克斯最終接受了建議，將爭取選區內各族裔的支持，明年以最好的狀態達成未完成的任務；若無意外的話，明年紀思庭也將競選連任，他和福克斯或將再度對決。

2021年的市議員選舉中，全市掀起一股史無前例的紅潮，除福克斯差點取代紀思庭外，羊頭灣第48選區也由首名共和黨的烏克蘭裔的律師維尼柯夫(Inna Vernikov)勝選。