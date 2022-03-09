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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

將失投票資格？4.4萬選民接錯誤通知

記者和釗宇／紐約報導
市選舉委員會日前表示，由於供應商系統出錯，全市五區共約4萬4000名選民被錯誤通知為不活躍選民。（記者和釗宇／攝影）
市選舉委員會日前表示，由於供應商系統出錯，全市五區共約4萬4000名選民被錯誤通知為不活躍選民。（記者和釗宇／攝影）

紐約市選舉委員會(Board of Elections)日前表示，由於供應商系統出錯，全市五區共約4萬4000名選民被錯誤通知為不活躍選民，警告其若無法核實現有住所，選民註冊狀態將被取消，無法參加今年的選舉投票

通常選民更換住址後，選舉委員會會去信通知要求選民核實新住所，但是這些被錯誤通知的選民並未更換住所，其中很多人去年11月大選剛投過票。

根據選舉委員會的數據，共有約90萬選民收到了要求核實住址的通知，通常因為選民通知選舉委員會更改住址，或郵局信息顯示選民地址已變，但選舉委員會卻沒有將住址變更信息與選民歷史信息交叉比對，造成部分錯誤。

選舉委員會將此次錯誤歸咎於選民登記系統供應商，這家名為n-Tier Technology的公司已經與選舉委員會合作超過十年，目前合同金額接近400萬元；目前這家供應商尚未對此作出評論。

選舉委員會執行總監萊恩(Michael Ryan)表示，絕大多數收到核實住所表格的選民都應該正常填寫，向選舉委員會證明地址無誤；他說，選舉局將給那些被沒有搬家、被錯誤通知的選民，再去一封信，告知上一封信有誤，並跟選民確認其仍屬於註冊狀態，不需要有進一步行動。

根據規定，住址核實通知這一步驟是為了防止選舉委員會無故把選民註冊狀態標記為不活躍選民，而活躍選民在選舉日將被納入選民名單，可以直接前往投票站投票；不活躍選民則須單獨簽署宣誓書，由選舉委員會確認註冊狀態，才能投票；如果選民沒能回應選委會的住址核實通知，並且連續兩次未能在聯邦選舉中投票，就可能被完全清除出選民名單。

市選舉委員會近年來多次出現嚴重失誤，聲名狼藉；去年6月初選時，選舉委員會排序複選制計票出現失誤，導致計票結果延後公布；2020年初選時，有超過兩成不在籍選票未被計入。

市選舉委員會日前表示，由於供應商系統出錯，全市五區共約4萬4000名選民被錯誤通...
市選舉委員會日前表示，由於供應商系統出錯，全市五區共約4萬4000名選民被錯誤通知為不活躍選民。(美聯社)
市選舉委員會日前表示，由於供應商系統出錯，全市五區共約4萬4000名選民被錯誤通...
市選舉委員會日前表示，由於供應商系統出錯，全市五區共約4萬4000名選民被錯誤通知為不活躍選民。(美聯社)

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