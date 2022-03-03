PlaceNYC 辦州長參選人論壇

支持特殊高中入學考試(SHSAT )和資優班項目的教育維權組織「紐約市 加強課程和教育家長領導」(簡稱PlaceNYC)2日舉辦州長參選人論壇，共和黨背書的李修頓(Lee Zeldin)、共和黨參選人歐瑞祥(Rob Astorino)和民主黨 參選人蘇奧齊(Tom Suozzi)參加；三人均表示支持保留SHSAT、擴大資優班項目、打擊犯罪、廢除保釋金改革等議題。

李修頓、歐瑞祥屬於共和黨，而蘇奧齊屬於民主黨溫和派，三人政治觀點基本一致；三人均表示應該保留SHSAT，如果州議會通過法案廢除要求SHSAT作為紐約市三所特殊高中唯一錄取標準的Hecht-Calandra法案，三人均表示將否決州議會的法案；此外，三人均認為應將紐約市公校的共職權交還給紐約市長，而且資優班項目應該擴大。

其中，李修頓表示，廢除標準考試是錯誤的做法，不能以所謂公平的名義犧牲資優班，「如果學生有能力加速學習，就應該給他集會，繼續接受挑戰；很多人夜以繼日的學習，就是為了考出好成績，我們不應該讓他們因為種族而受到懲罰，廢除SHSAT是絕對錯誤的選擇。」

三人也均支持嚴厲懲治犯罪，認為應該廢除保釋金改革，給法官更大的自由裁量權；不過，目前州議會領袖仍然拒絕考慮廢除保釋金改革，歐瑞祥和蘇奧齊表示，如果當選，將利用預算權利加大投資執法隊伍；李修頓則表示，民主黨在州議會一黨獨大的局面不會維持，至少參議會有可能翻紅，屆時可以合作廢除保釋金改革。

對於在曼哈頓實施輕罪不起訴政策的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Avery Bragg)，三人均表示如果當選州長，將行使州長權限，開除白艾榮。

除以上三人外，這次論壇還邀請了現任州長霍楚(Kathy Hochul)和民主黨進步派參選人威廉姆斯(Jumaane Williams)，但二人未參會。