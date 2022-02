馬泰：將與亞當斯商討 盼廢除華埠監獄

市議員馬泰高舉反對監獄的標語走完全程,他表示,計畫盡快與亞當斯商談監獄建案的未來。(記者和釗宇/攝影)

儘管華埠新春大遊行 疫情後首次回歸,但並非萬事喜氣洋洋:不少民眾在遊行街道兩旁高舉標語,呼籲市長亞當斯 (Eric Adams)叫停華埠城區監獄 計畫、停止新建更多遊民所;代表華埠的市議員馬泰(Chris Marte)更親自高舉反對監獄的標語走完全程,他表示,計畫盡快與亞當斯商談監獄建案的未來,反饋社區聲音,爭取廢除監獄建案。

馬泰表示,「我們的計畫就是在亞當斯任內廢除監獄建案;今天有很多人手舉反對監獄的標語來,發出聲音,也可以讓亞當斯聽一聽社區真正的聲音。」不過,亞當斯並未走完遊行全程,僅從勿街起點行進至堅尼路便匆匆離開。

他說,「我們過去三年來一直在盡全力阻止監獄建案,我們做得不錯,已經拖慢了項目進程;未來我們將繼續施加壓力,盡一切發出聲音;今天我們看到,人們真的很想發聲;我很快將找亞當斯討論監獄的事情,之前我們已經和市府一些人員溝通過。」

市設計和建築局(Department of Design and Construction,簡稱DDC)與市長刑事司法辦公室(Mayor's Office of Criminal Justice)等單位此前表示,將於2月中下旬開始曼哈頓拘留中心的拆除工作,預計將於5月至明年7月進行拆除,新的城區監獄則預計在2023年第一季發出開工通知(notice to proceed),2027年建成。

此外,馬泰還表示,東百老匯不適合建遊民所,市府應該傾聽民眾聲音,「我們需要再看看市府計畫,無論最後計畫如何,都需要保證社區的安全。」