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馬泰：將與亞當斯商討 盼廢除華埠監獄

記者和釗宇／紐約報導
市議員馬泰高舉反對監獄的標語走完全程，他表示，計畫盡快與亞當斯商談監獄建案的未來。（記者和釗宇／攝影）
市議員馬泰高舉反對監獄的標語走完全程，他表示，計畫盡快與亞當斯商談監獄建案的未來。（記者和釗宇／攝影）

儘管華埠新春大遊行疫情後首次回歸，但並非萬事喜氣洋洋：不少民眾在遊行街道兩旁高舉標語，呼籲市長亞當斯(Eric Adams)叫停華埠城區監獄計畫、停止新建更多遊民所；代表華埠的市議員馬泰(Chris Marte)更親自高舉反對監獄的標語走完全程，他表示，計畫盡快與亞當斯商談監獄建案的未來，反饋社區聲音，爭取廢除監獄建案。

馬泰表示，「我們的計畫就是在亞當斯任內廢除監獄建案；今天有很多人手舉反對監獄的標語來，發出聲音，也可以讓亞當斯聽一聽社區真正的聲音。」不過，亞當斯並未走完遊行全程，僅從勿街起點行進至堅尼路便匆匆離開。

他說，「我們過去三年來一直在盡全力阻止監獄建案，我們做得不錯，已經拖慢了項目進程；未來我們將繼續施加壓力，盡一切發出聲音；今天我們看到，人們真的很想發聲；我很快將找亞當斯討論監獄的事情，之前我們已經和市府一些人員溝通過。」

市設計和建築局(Department of Design and Construction，簡稱DDC)與市長刑事司法辦公室(Mayor's Office of Criminal Justice)等單位此前表示，將於2月中下旬開始曼哈頓拘留中心的拆除工作，預計將於5月至明年7月進行拆除，新的城區監獄則預計在2023年第一季發出開工通知(notice to proceed)，2027年建成。

此外，馬泰還表示，東百老匯不適合建遊民所，市府應該傾聽民眾聲音，「我們需要再看看市府計畫，無論最後計畫如何，都需要保證社區的安全。」

不少民眾在遊行街道兩旁高舉標語，呼籲市長亞當斯叫停華埠城區監獄計畫。（記者和釗宇...
不少民眾在遊行街道兩旁高舉標語，呼籲市長亞當斯叫停華埠城區監獄計畫。（記者和釗宇／攝影）

監獄 亞當斯 遊行

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