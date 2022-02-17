否認與州議會領袖不和 亞當斯怪媒體

亞當斯連日抨擊媒體製造市府與州議會的矛盾，不利於製造有利的政治氣氛，還指責媒體的報導帶有種族主義。（市長辦公室提供）

市長亞當斯 (Eric Adams)日前到首府奧伯尼，呼籲州議會領袖修法收緊保釋規定，但一些媒體報導未達成實質性成果；亞當斯連日抨擊媒體製造矛盾，不利於製造有利的政治氣氛，還指責報導帶有種族主義 ；但州參議會多數黨領袖16日確認，已明確拒絕亞當斯的提議。

亞當斯在15日宣布擴大暑期工讀計畫的記者會前發飆，指責媒體歪曲報導，製造市府和州議會之間的矛盾，稱雙方有達成共識，均認為維護公共安全非常重要；他表示，媒體如此報導是出於種族主義，「我是一個非洲裔市長，但寫我報導的人卻和我不一樣，編輯部有多少個非洲裔編輯？有多少非洲裔能決定文章怎麼寫？」

他在16日的預算記者會上強調自己並未用「種族主義」一詞，但表示媒體總是會預設立場來詮釋他說的話，「我這是在幫助你們，希望你們成長，應該對人更和善，應該具備情商，而不是覺得所有人都在攻擊你。」

州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)16日則表示，亞當斯收緊保釋規定的提議遭到拒絕，州議會沒有可能修改保釋規定，「我們很高興他能來到這裡，我們談到了保釋制度改革的問題，並向他保證我們會考慮很多事情，但將保釋規定改回以前不是答案。」

州眾議長希士提(Carl Heastie)此前也表示不支持收緊保釋規定，擔憂像華埠 遊民攻擊案這樣的重大罪案，會被利用來推動州議會可能沒法支持的議題，「每個人遇到不幸的時候，歸罪於保釋改革太容易了，我不認為這是解決問題的好辦法。」