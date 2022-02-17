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重畫納入日落公園 州參議員沙維娜棄連任

記者顏潔恩／紐約報導
州參議員沙維娜日前宣布放棄競選連任。(取自州參議員網站)
州參議員沙維娜日前宣布放棄競選連任。(取自州參議員網站)

經選區重畫後，布碌崙(布魯克林)州參議員第23選區將包含更多民主黨選民的布魯克林北部、及日落公園社區；任職已18年的現任州參議員沙維娜(Diane Savino)，日前宣布不競選連任，背書支持在其辦公室服務五年的前副幕僚長斯卡賽拉(Jessica Scarcella-Spanton)。

這一選區的範圍經調整後，班森賀及羊頭灣社區被畫出，保留原本的史島北灘、康尼島，加入布魯克林北區的布碌崙高地(Brooklyn Heights)、登波(Dumbo)以及南區的日落公園；這一畫分注入更多民主黨籍選民，選情被指對民主黨參選人更有利。

沙維娜日前表示，在該職位服務了18年後，將放棄競選連任，她說政治生涯中通過150個法案，是時候讓別人來引領；她並不會離開紐約市，儘管未透露未來的計畫，但強調會通過其他的方式和機會，繼續為民眾服務。

在今年卸任前還有許多待通過的法案，沙維娜表示民眾最關注的遊民、精神患者等相關議題，仍需解決；「部門的問題出在這些人對自身和他人構成危險的定義，我們的法律中有一項缺陷，認為一個人一旦看起來情況穩定就能被放走，這就是個問題。」

沙維娜16日背書支持斯卡賽拉，提到在新冠疫情爆發期間，她協助史泰登島和布碌崙的居民完成疫苗注射預約；當低收入社區失去電供應時，也是斯卡賽拉擔任政府和居民的溝通橋樑，解決問題，「我的成功很多都來自於她的幫助，現在是我給予她支持的時候了。」

「我很感謝沙維娜對我的信任，在過去也協助我積累了幫助選民的經驗」，斯卡賽拉對選民說，「我會一直採取行動。」

州、眾參議員選舉的初選將於6月28日舉行，普選日為11月8日。

布碌崙 民主黨 布魯克林

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