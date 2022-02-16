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捲土重來 前市議員克勞莉參選州參議員

記者牟蘭／紐約報導
克勞莉(右)宣布參選州參議會第17選區的參議員一職；左為理查茲。(本報檔案照)
克勞莉(右)宣布參選州參議會第17選區的參議員一職；左為理查茲。(本報檔案照)

去年以0.6%微弱差距在皇后區區長的民主黨內初選中敗北的前市議員克勞莉(Elizabeth Crowley)，日前已遞交申請，即將參選州參議會第17選區的參議員

在2009年至2017年任市議會第30選區市議員的克勞莉，曾代表格蘭岱(Glendale)、麥斯佩斯(Maspeth)與瑞吉屋(Ridgewood)等地區，而州府日前重畫版圖後的州參議會第17選區中，多個選區與她曾代表的地區重合；官方文件顯示，她日前已遞交申請文件，參選州參議會第17選區的參議員一職。

民主黨溫和派的克勞莉在過去的選舉中，關注公共安全與小商家的訴求，反對取消資優班與特殊高中入學考試；在此次選舉中，她將對戰關注人權的左翼政治新秀冈萨雷斯(Kristen Gonzalez)。

克勞莉大學畢業於紐約流行設計學院(FIT)，隨後到普瑞特藝術學院(Pratt Institute)攻讀城市與區域工程規畫碩士，她的表哥是前國會眾議員、民主黨老將克勞利(Joe Crowley)；她於2008年宣布參選第30選區市議員，當選後又成功連任一屆，2017年在普選中落敗共和黨候選人霍頓(Robert Holden)。

2020年前皇后區區長凱茲(Melinda Katz)當選成為該區的地區檢察官，克勞莉宣布參選，但在同年的民主黨黨內初選中，她以第二高票落選，翌年她再次參選皇后區區長，以0.6%、1044票的微弱差距，不敵現任區長理查茲，無緣這一職位。

克勞莉雖在去年民主黨初選後承認敗選，但疑因此前理查茲指她為種族歧視者(Racism)，並未在宣布敗選時恭喜對手，她批評相關指控「誹謗」與「不實」，只在聲明中感謝她的競選團隊與義工。

民主黨 皇后區 參議員

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