白思豪表態 不選國會議員

白思豪15日發推特稱，不會參選國會議員。（市長辦公室提供）

前市長白思豪 (Bill de Blasio)此前被傳有意參選第11選區國會議員，因選區重畫對其有利；但白思豪15日發推特表示不會參選。

根據州議會已經投票通過的最新國會議員選區畫分，第11選區納入了日落公園、南布碌崙(布魯克林)等許多支持民主黨的社區，白思豪住址所在的公園坡被畫入國會議員第11選區，可能讓白思豪認為選情看好；白思豪此前也成立競選試探委員會，探尋金主口風。

不過，白思豪15日最終決定不參選；他在推特上表示，「我已經代表第11選區社區很多年，我熱愛那裡的居民；很高興在我考慮參選的時候，可以和社區及民選官員繼續保持接觸；我敢肯定，進步派將贏得這個席位，進軍華府。」

白思豪去年底屆滿離任市長，他在卸任前曾多次暗示將競選州長，稱自己並未準備好離開公共服務崗位，但兩周前宣布不會參選，可能因為現任州長霍楚(Kathy Hochul)民調領先優勢過大；但白思豪當時也表示，會繼續致力於解決紐約州 的不平等問題，因此仍未排除繼續參選公職。

白思豪繼續表示，「今年1月我就決定繼續倡導能夠縮小紐約州收入不平等情況的政策，這也是我最引以為傲的成就；我將繼續堅持這個決定，這是正確的決定。」

若白思豪參選，他將挑戰共和黨 現任國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)；後者的團隊表示，白思豪終於做出了正確決定；瑪麗奧曾在2017年代表共和黨與白思豪競爭市長大位，儘管落敗，但在史泰登島收穫70%的選票。