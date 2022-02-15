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曾力挺葛謨當總統 澤爾丁選州長挨批

記者鄭怡嫣／紐約報導
共和黨國會眾議員澤爾丁參選紐約州長。(美聯社)
共和黨國會眾議員澤爾丁參選紐約州長。(美聯社)

長島國會眾議員、共和黨州長參選人澤爾丁(Lee Zeldin)此前力挺前州長葛謨(Andrew Cuomo)的言論及二人交往過密的往事近日被曝光，遭到不少共和黨內參選勁敵抨擊；澤爾丁則澄清，葛謨新官上任時曾推出減稅良政，但逐漸「他的狐狸尾巴開始顯現」。

日前曝光的一則視頻顯示，在葛謨當選紐約州長的第一年、即2011年，當他及州議會宣布暫停收取休閒海上的執照費用，時任州參議員的澤爾丁曾力挺葛謨並向他鼓掌，表示如他當選總統，美國才將變得更好，還表示葛謨這麼做等於是把30萬元奉還到長島漁民的手中。

同樣在葛謨執政的第一年，他曾與共和黨人合作，設定2%的地稅徵收上限，紐約郵報曾在2014年報導，當時葛謨還曾與當時是州參議會多數黨的共和黨達成一項秘密協議，在競選連任時會支持彼此。

在聽聞這些言論時，不少共和黨內參選勁敵紛紛抨擊澤爾丁，州長參選人、威徹斯特郡(Westchester)前行政長官阿斯托里諾(Rob Astorino)表示，澤爾丁是葛謨交往過密的盟友，在葛謨任職期間，他對葛謨的政策都投下支持票，紐約州需要像自己一樣的局外人，才能帶來全新的變革。

支持小朱利安尼(Andrew Giuliani)作為黨內州長參選人的前紐約市長參選人史里華(Curtis Sliwa)則提議，應除名澤爾丁在黨內參選的資格。

澤爾丁日前發表聲明，表示當時他認為葛謨會比時任總統歐巴馬表現得更好，剛上任時，他曾推出諸如為中產減稅、設定稅收上限等很好的政策，但而後他的「狐狸尾巴逐漸冒出來」(his true colors started to shine more)，對於權力的濫用達到頂峰，「他應該被起訴」。

此前在共和黨內的非正式投票中，85%的各地領導人都支持澤爾丁，預計在2月中下旬進行的黨內代表大會中，澤爾丁也有望代表共和黨角逐州長。

葛謨 共和黨 長島

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