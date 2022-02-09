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白思豪選國會議員 史島民主黨人也反對

記者顏潔恩／紐約報導
盛傳前紐約市長白思豪目前正考慮參選國會議員。(美聯社)
盛傳前紐約市長白思豪目前正考慮參選國會議員。(美聯社)

在新國會議員選區重畫地圖確定後，盛傳前市長白思豪(Bill de Blasio)覺得選情不錯，正考慮參選第11選區國會眾議員；但該區涵蓋範圍較廣的史泰登島，就連當地民主黨人也表達對白思豪的不支持，認為他作為市長期間推出的政策太差勁。

第11選區國會眾議員地圖，在重新畫分後納入民主黨選民眾多的公園坡、日落公園等社區，平衡了史島原本共和黨勢力較強的力量；若白思豪參選，將會挑戰黨內對手羅斯(Max Rose)及現任共和黨籍國會眾議員瑪麗奧。

民主黨州眾議員庫西(Mike Cusick)表示，選區重畫後史島的涵蓋範圍更廣，希望一名來自史島的參選人獲取該職，為島上居民的需求和利益發聲。

民主黨州參議員沙維娜(Diane Savino)則表示，白思豪在領導市府時就顯現太多政治缺陷，單靠這點就足以阻止他此次參選；「在史島，沒有人(民代)比白思豪更令人反感」，就算民主黨人沒有意願支持羅斯對敵瑪麗奧，但一定會有不少人出來反對白思豪參選。

在2020年競選連任時曾不停打廣告指責白思豪是「有史以來最爛市長」的羅斯表示，「我不管誰會參與這項競選，我的目標是為選民解決問題，壓制通貨膨脹、戰勝疫情、維護民主。」

瑪麗奧表示，白思豪與羅斯都是被史島居民遺棄的「豆莢裡的兩顆自由的豌豆」，白思豪提出關閉雷克島(Riker Island)監獄，「不管11月普選中面臨的對手是誰，他們都要向大眾解釋，為何選擇保護罪犯而不是警察」。

白思豪 民主黨 眾議員

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