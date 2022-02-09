我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

皇后區市議員團隊 李琳達任共同主席

記者鄭怡嫣／紐約報導
韓裔市議員李琳達。(本報檔案照)
韓裔市議員李琳達。(本報檔案照)

第23選區亞裔市議員李琳達(Linda Lee)及第27選區市議員威廉姆斯(Nantasha Williams)，日前獲選皇后區市議員團隊(Queens Council Delegation)共同主席，她們將為皇后區爭取更多來自市議會新一財年的自主撥款(discretionary funds)，同時也將代表皇后區的14位市議員，與市長亞當斯(Erid Adams)以及市議長歐德思(Adrienne Adams)進行磋商談判。

不像曼哈頓及布碌崙(布魯克林)選區，皇后區歷來僅一位區市議員團隊主席，李琳達及威廉姆斯均表示，很榮幸成為史上首次共同主席，雙方致力密切合作；此前，皇后區市議員團隊主席為克羅維茲(Karen Koslowitz)，她在2015年至2021年間擔任主席， 並在2022財年為皇后區爭取了2000萬元的自主撥款。

李琳達是紐約市首位當選市議員的韓裔民意代表，她所代表的第23選區位於皇后區東部，包括新鮮草原(Fresh Meadows)、Bellerose、橡園(Oakland Gardens)、小頸(Little Neck)等區域，她表示皇后區的不同社區有各自的需求和需要優先考慮的議題，但只有共同合作才能實現這些目標，將以公平開放的態度做好共同主席的工作。

考慮到市議長歐德思也來自皇后區，在新一財年，皇后區在可能會在預算談判中受益。

皇后區 威廉 韓裔

上一則

松柏之家迎春 亞當斯親臨讚正能量

下一則

白思豪選國會議員 史島民主黨人也反對

延伸閱讀

亞裔議員李琳達 當選皇后區市議員代表會主席

亞裔議員李琳達 當選皇后區市議員代表會主席
民調：霍楚民主黨初選領先 選民喊政治改革

民調：霍楚民主黨初選領先 選民喊政治改革
紐約市公益維護人 抨擊亞當斯恢復市警便衣「欠妥當」

紐約市公益維護人 抨擊亞當斯恢復市警便衣「欠妥當」
康州13歲學生吸芬太尼亡 專家籲學校備解藥

康州13歲學生吸芬太尼亡 專家籲學校備解藥
華女被推落軌…心理健康引關注 李琳達任委員會主席

華女被推落軌…心理健康引關注 李琳達任委員會主席

熱門新聞

年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
法拉盛凱辛納大道上，一名女子的手機被搶，她與嫌犯對峙後將手機追回。（圖截自谷歌地圖）

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

2022-02-01 18:24
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制
「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪

「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪