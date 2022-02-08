亞裔議員李琳達 當選皇后區市議員代表會主席

第23選區亞裔市議員李琳達(Linda Lee)及第27選區市議員威廉 姆斯(Nantasha Williams)獲選皇后區 市議員代表會(Queens Council Delegation)聯合主席，她們將為皇后區爭取更多來自市議會新一財年的自主撥款(discretionary funds)，同時也將代表皇后區的14位市議員，與市長亞當斯 (Erid Adams)以及市議長艾德琳·亞當斯(Adrienne Adams)進行磋商談判。

不像曼哈頓及布碌崙(布魯克林)選區，皇后區歷來僅一位區市議員代表會主席，李琳達及威廉姆斯均表示，很榮幸成為史上首位聯合主席，雙方致力密切合作；此前，皇后區市議員代表會主席為克羅維茲(Karen Koslowitz)，她在2015年至2021年間擔任主席， 並在2022財年為皇后區爭取了2000萬元的自主撥款。

李琳達是紐約市首位當選市議員的韓裔民意代表，她所代表的第23選區位於皇后區東部，包括新鮮草原(Fresh Meadows)、Bellerose、橡園(Oakland Gardens)、小頸(Little Neck)等區域，她表示皇后區的不同社區有各自的需求和需要優先考慮的議題，但只有共同合作才能實現這些目標，將以公平開放的態度做好聯合主席的工作。

考慮到市議長艾德琳·亞當斯同時也是皇后區的民意代表，在新一財年，皇后區在可能會在今年的預算談判中受益。