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張耀棟獲任納蘇郡財務長

記者鄭怡嫣／紐約報導
張耀棟與妻子及三位孩子。(張耀棟提供)
張耀棟與妻子及三位孩子。(張耀棟提供)

長島納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)日前宣布任命華裔張耀棟為該郡財務長(County Treasurer)，負責納稅人的財務出納，這是長島兩郡納蘇郡及蘇福克郡(Suffolk County)首位華裔財務長，也是納蘇郡府唯一一位現任要職的華裔官員；張耀棟在接受本報專訪時表示，他看到政府官網公務員的招聘啟事後投了簡歷，布萊克曼則稱張耀棟是傑出才俊，在華爾街任職多年，有強大的金融背景，期待與他共事。

張耀棟於1979年隨家人從中國溫州移民美國，在布碌崙(布魯克林)安家，他是六個孩子中最小的一位，當時父母在曼哈頓華埠的衣廠工作，放學後，他也常去衣廠剪線頭補貼家用；從紐約大學Stern商學院金融及國際貿易雙專業畢業後，他進入華爾街工作近20年。

張耀棟和妻子育有三名子女，因需照顧早產的第二個孩子及患上阿茲海默症及帕金森的母親，他在九年前搬至長島曼哈塞(Manhasset)並開始服務社區，曾擔任長島北岸華人協會(CAANH)的共同主席，對推動當地立法禁售娛樂大麻、公校在農曆新年放假一天等作出貢獻；2019年，他曾作為共和黨候選人參選北罕普斯狄鎮(North Hempstead)第四選區鎮議員但惜敗。

對於此次獲任納蘇郡新財務長，張耀棟表示，此前他與郡長布萊克曼並無私交，去年11月17日布萊克曼獲選新郡長後，就在官網上發布了官員的招聘啟事，他便投遞簡歷，並在12月中旬獲得面試通知，一路過關斬將，「聖誕節前，布萊克曼打來電話，說我被選上了，我感到非常榮幸」。

張耀棟表示，布萊克曼肯定了他曾任職金融及投資銀行的專業背景，也非常樂意族裔多樣性能在他的團隊中體現，「就像他在競選時說得那樣，他希望整個徵才過程是透明的，也希望他的政府能夠運營得更有效率」。

談及郡財務長的任職願景，張耀棟表示，負責郡納稅人的財務出納，事實上和管理家庭的開銷如出一轍，在有限的預算裡，主管人要決定如何開源節流、保證最優的利率並作出最謹慎與明智的投資。

布萊克曼向本報表示，十分期待與張耀棟共事，使財務長辦公室能為民眾提供更好的服務；此前，布萊克曼表示將在納蘇郡施行稅改，為更多民眾減稅。

張耀棟被任命為長島納蘇郡新財務長。(張耀棟提供)
張耀棟被任命為長島納蘇郡新財務長。(張耀棟提供)

長島 華裔 華爾街

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