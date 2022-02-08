阿維萊斯拜年 員工會講中文

阿維萊斯雇用會說中文的員工幫助處理華人選民事務。(阿維萊斯辦公室提供)

代表布碌崙 (布魯克林)日落公園 的第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)，日前在推特上向選區華人 送上新年祝福；她也透露辦公室內有兩名會說中文、廣東話的工作人員，其中一人為華裔，鼓勵民眾遇到任何事積極前來求助。

阿維萊斯日前在推特上發布貼文，寫下「恭喜發財」祝賀華人農曆新年，希望接下來的一年大家都能繁榮開心。

她近日也發布聲明表示，自今年上任以來，已在日落公園設立好辦公室，地址是布碌崙4大道4417號，開放時間是每周一至周五早上9時30分至下午5時30分；歡迎民眾直接上門求助，也可致電(718) 439-9012或發電郵至[email protected]。

阿維萊斯表示，辦公室開門的第一個月，他們收到超過200份選民投訴，盡全力解決他們的問題，也在選區內分發居家新冠檢測盒、KN95口罩、消毒洗手液等防護用品；為了解各方的需求，他們也到學校進行訪問、與社區組織領袖會面、啟動參與式預算等。

目前阿維萊斯辦公室雇用六名員工，據介紹，專為特殊教育發聲的華裔Paullette Ha-Healy是副幕僚長，會說中文、廣東話、和英文，民眾可發電郵至[email protected]council.nyc.gov與她取得聯繫；另一名會說中文的員工是白人Bryan Gross，在38市議員選區土生土長，曾在中國擔任和平工作團(Peace Corps)義工，能說流利中文、西班牙語和英文，電郵是[email protected]。

辦公室發言人表示，以上兩名員工將注重處理華人選民的事務，另外也了解福州話是當地華人常用的另一語言，對此還是能通過手機的中英翻譯完成服務；他們也歡迎志願者聯繫他們前來做翻譯、社區外展工作。