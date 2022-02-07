葛謨傳競選州檢察長 復仇詹樂霞

知情人士透露，前州長葛謨正在努力東山再起，同其幕僚商議如何再次出現在公眾視野。（州長辦公室提供）

華爾街日報報導，因性騷擾 指控去年下台的前紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)正在努力東山再起，同其幕僚商議如何再次出現在公眾視野；有政壇人士猜測，葛謨可能想復出競選州檢察長，復仇出台性騷報告而讓他被迫辭職的詹樂霞(Letitia James)。

消息人士表示，葛謨及其幕僚此前一直在聯繫他過去的政治盟友和政界人士，對州檢察長詹樂霞對葛謨性騷的調查報告提出申辯，該報告認定葛謨曾對11名女性實施性騷擾，包括兩名前州府員工；但葛謨一直否認對任何人有過不當觸摸，並表示州檢察長的調查屬於政治攻擊。

據葛謨身邊人士透露，葛謨目前正考慮其辭職後首場公共演講的舉辦場合，這將標誌著葛謨重回公眾視野；葛謨的律師格拉文(Rita Glavin)此前多次召開記者會，質疑性騷指控者的可信度，並要求州檢察長辦公室修改報告，納入葛謨的申辯證詞，並表示葛謨正在考慮採取更多法律手段。

一些已經與葛謨團隊交流的政界人士認為，葛謨可能正在考慮與詹樂霞競爭州檢察長，他曾在2007年至2010年擔任該職；這些人士稱，雖然葛謨沒有明確表示競選，但基於葛謨對詹樂霞的看法，以及葛謨曾問道紐約州政治氣候現狀，可以推斷葛謨可能有競選意願；這些人表示，葛謨在做決定時，通常會問及自己有哪些選項。

葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)對此不置可否，「現在有很多可笑的傳言，如果一些人執意盯著我們，我們也沒法阻止。」

葛謨在離任時握有1600萬元競選資金，根據州選舉委員會的數據，他離任後已支出100萬元，其中近90萬元支付給其律師格拉文，其餘則支付給阿佐帕迪的競選策略公司。

到目前為止，葛謨辭職後的公共露面僅限於在社群媒體曝光，包括釣魚、慶祝感恩節等；此外，葛謨上周曾與紐約市長亞當斯 (Eric Adams)在曼哈頓共進晚餐，亞當斯隨後表示，他是在向葛謨尋求治理建議，還稱葛謨應該下台。

州民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)表示，他上一次與葛謨講話是感恩節，「葛謨最想做的肯定是洗清污名；我的建議是，他若想回歸公眾視野，還需更多時間；這事沒有可能嗎？在美國，任何事都有可能。」