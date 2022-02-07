受選區重畫影響 馬曉宇棄選州眾議員

馬曉宇宣布退選第37選區州眾議員，並表示日後仍希望代表選民發聲。(馬曉宇提供)

在疫情期間創辦免費新冠疫苗 查詢網站TurboVax的軟件工程師馬曉宇(Huge Ma)，去年12月宣布參選皇后區 第37選區州眾議員 ，但因該選區重新畫分，已不再涵蓋他的居住地，他於日前宣布退選，但不排除日後繼續參選。

民主黨籍的馬曉宇居住在荷蘭溪(Dutch Kills)與阿斯托利亞(Astoria)的交界地區，原屬於州眾議會第37選區；因他在當地長大，他去年宣布挑戰現任第37選區州眾議員諾蘭(Catherine Nolan)，參選這一職位。

不過，由於紐約州議會近期重新畫分州眾參兩會的選區，馬曉宇日前發布聲明稱，在與團隊商討後，他決定暫停州眾議員的參選活動，「我競選的初衷是代表我的社區發聲，但這周我得知，州眾議會的第37選區範圍不再包括我的家」。

根據相關規定，如果州議會的選區地圖成功立法，今年的選舉將以重新畫分的地圖為準，原第37選區涵蓋的地區發生顯著改變，將包括皇后大橋(Queensbridge)、雷文斯伍德(Ravenswood)、阿斯托利亞屋(Astoria Houses)以及長島市(Long Island City)的法庭廣場(Court Square)與皇后區廣場(Queens Plaza)等。

紐約州法律規定，即使馬曉宇不居住在州眾議會第37選區，他只要在過去的12個月內居住在皇后區內，仍有資格參選這一職位；若他繼續參選並成為新的州眾議員，他就需要搬離目前的住址、到所屬的選區居住。

馬曉宇表示，「即使我對目前的結果非常失望，我仍希望未來能代表我的選區發聲；我現在最好的身分就是作為一名紐約市居民，幫助城市盡快復甦」。

32歲的馬曉宇曾在加州愛彼迎(Airbnb)擔任軟件工程師，疫情爆發後回紐約遠程工作，在幫助護士母親預約疫苗接種點時，發現政府預約網站繁瑣，於是他僅花50元、用了不到兩周時間就創建了TurboVax疫苗查詢網站，受到民眾的好評，他曾受市長參選人楊安澤的邀請，希望日後能與他共事。