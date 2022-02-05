州總務局長應邀解析州情咨文

紐約州總務局局長莫伊向華社介紹州長州情咨文。（視訊截圖）

紐約中華總商會4日邀請紐約州 總務局(NYS General Services)局長莫伊(Jeanette Moy)，為逾百名華社領袖和居民代表，講解州長霍楚 (Kathy Hochul)最新發布的州情咨文。

中華總商會會長李國威表示，很榮幸邀請到莫伊局長為紐約市的華人 社區講解州情咨文，舉辦此次活動是希望了解州府未來的預算，積極發表華社的聲音，使政府能夠更了解社區的需求，「為了自己和身邊人，華社需要更多的人參與公共事務，積極向政府陳述我們的訴求。」

莫伊回應，此次自己代表州長霍楚向紐約華僑表示新年問候，也鼓勵社區踴躍提出自己的見解和疑問，哪怕無法現場給出完美的答覆，也會帶回州府商議之後給予跟訪回答。

莫伊之後著重講解了州長州情咨文中的幾個要點，分別為加強公共衛生領域投資建設、保護公共安全打擊槍枝暴力犯罪、加速實施中產階級減稅計畫、發展綠色能源和基礎設施、提供更多可負擔房屋、重建公校體系革新高等教育、推進族裔平等預防仇恨犯罪，以及推進州長限任兩屆的州府行政體系改革等政策。

紐約州長辦公室亞太裔事務主任范小江、中華總商會董事長于金山、中華公所後任主席曾偉康、美國紐約華人總商會會長徐家鵬等也參與了本次會議。

具體「2022-2023州情咨文」可查閱網址：https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-delivers-2022-state-state。