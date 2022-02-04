憂移民權利被剝奪 州眾議員反對日落公園選區一分為二

米婷絲反對將日落公園國會議員選區一分為二。(本報檔案照)

由州議會人口研究和規畫工作組(Legislative Task Force on Demographic Research and Reapportionment)推出的選區重畫地圖，將在國會議員選區上把華人集中的布碌崙(布魯克林)日落公園 一分為二；第51選區州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)表示，擔憂當地移民 群體的利益將被削弱，要求州議會重新考慮。

日落公園、布碌崙北區、華埠及下東區原本位於第七國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)的選區，但在新版地圖上，華埠、日落公園6大道以東社區、班森賀併入第十選區；而日落公園6大道以西、相對西語裔居多的社區則被畫入到與史島結合的第11選區，造成亞裔 人口比例從20%減少到13%。

新的選區重畫地圖目前已在州眾議會、參議會取得通過，待州長霍楚(Kathy Hochul)簽字。

米婷絲發布聲明，表示社區維權人士長年以來為當地移民人士謀取福利，日落公園國會議員選區若被一分為二，將會讓這些努力付諸流水，往後難以為他們的共同利益聲援。

她說，第七國會議員選區在30年前就是如此畫分，所包含的四個社區在文化和歷史上相互連結，為維護少數族裔群體的力量而生；在對抗反亞裔、反移民暴力問題上，持續將這些共通的社區放在一起有重要作用，以共享彼此都需要的資源。

「我向州議會提出訴求，重新考量及畫分第七國會議員選區，保持移民群體權益的完整性」，米婷絲表示，選區的畫分應強化選民的政治聲音，呼籲州議會和聯邦再三考量。

紐約中華公所主席于金山日前也致信給多位紐約州參、眾議員，反對國會議員選區的新畫分，表示亞裔與西語裔社區已結盟許久，擁有相似的文化價值觀，還有移民經歷等，公聽會上社區領袖就已在強調這一點；少數族裔需要站在同一陣線、團結彼此的力量，對抗不停上漲的反亞裔情緒。