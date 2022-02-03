紀思庭：終止槍枝暴力 須觸及敏感議題

布碌崙貝瑞吉市議員紀思庭。(紀思庭辦公室提供)

儘管紐約市 槍枝暴力問題嚴重，布碌崙(布魯克林)民主黨籍市議員紀思庭(Justin Brannan，見圖，紀思庭辦公室提供)表示，華人日益聚集的貝瑞吉仍是全市少數暴力犯罪 較低的社區之一；他認為，終止城市槍枝暴力必須觸碰如遊民、精神疾病等敏感議題，期待市長亞當斯 (Eric Adams)發布的「結束槍枝暴力藍圖」(Blueprint to End Gun Violence)方案能奏效。

紀思庭表示，全市、紐約州乃至全美都深受槍枝暴力威脅，特別在新冠疫情爆發後，經濟和社會體制的崩塌令狀況更嚴重；就算沒有直接方法能解決問題，有膽量使用槍枝的人們，手裡持有太多非法槍械，這也包括他們使用的彈鼓(drum magazine)，目前槍枝非法販運行動也已知出現在I-95州際公路上，儘管具備這些知識，法律的寬鬆卻沒能真正防止黑槍氾濫。

他指出，其代表的貝瑞吉仍是全市最安全的社區之一，但也謹記輕犯罪不代表無犯罪，而社區也並非未發生過暴力犯罪；許多人擔憂槍枝暴力的氾濫，將蔓延至當地，他也同意須繼續保持警惕。

談到在前市長白思豪(Bill de blasio)執政期間，從遊民到精神疾病的問題，紀思庭說市府忽視問題，但這樣的忽略並不會改善紐約市治安，幸好那個時代已過去，現在由新市長亞當斯發布的對抗槍枝暴力藍圖，將針對公眾安全問題展開嚴肅的對話，不僅重新定義紐約市警的職責，也投資反暴力、精神健康、早期干預青少年等項目，並強烈要求聯邦在槍枝管制及販運行動上採取強有力的執法。

紀思庭強烈要求華盛頓採取強有力的槍枝管制和反販運行動，並呼籲每個城市機構聘請一名專門的工作人員來檢查他們的行動、政策和計畫如何適合幫助防止槍枝暴力。

「我們最終要的是一個安全且公平的城市」，紀思庭說，希望亞當斯的計畫能發揮關鍵的第一步，雖然無法一步登天，但改善問題需要大家共同努力，「現在就是反對槍枝暴力的時候」。