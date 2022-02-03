民調：霍楚民主黨初選領先 選民喊政治改革

霍楚在紐約州長民主黨初選中仍持巨大的領先優勢。(州長辦公室提供)

一份最新民調顯示，州長霍楚 (Kathy Hochul)在今年紐約州長民主黨初選中仍持領先優勢，共和黨籍長島聯邦眾議員李修頓(Lee Zeldin)則在共和黨初選中保持領先；不過民調也指出，近半民眾認為紐約州的政治正向錯誤的方向發展，34%稱在考慮或已經做出決定搬離紐約州，離開的原因多為高賦稅、政治環境，以及各種政策限制。

根據John Zogby Strategies在1月21日和22日對州內1000名選民調查的結果，28%的民眾認為當下兩黨制度已經破裂，還有17%在過去幾年離開民主黨和共和黨，加入獨立黨或其他小眾黨派。

在州長選舉中，霍楚在民主黨陣營以54%的優勢領先，比排在第二的市公義維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)12%的支持率高出42%，且霍楚在紐約上州 、紐約市 郊區、以及50歲以上選民中的支持率都很高，分別為65%、59%和70%；不過威廉姆斯在參與調查的非洲裔選民及紐約市選民中獲得19%和17%的支持率，大幅領先於排在第三位的國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)。

在共和黨陣營中，李修頓和小朱利安尼(Andrew Giuliani)分別以28%和26%的支持率排在第一和第二位，雖然李修頓的籌款金額和所獲得背書數量更多，但小朱利安尼在紐約市和上州的支持率更高，分別為31%和30%；李修頓在紐約郊區的支持率為42%，遠高於小朱利安尼的21%。

John Zogby Strategies並對普選進行調查，結果顯示，霍楚支持率為51%，李修頓為16%，由16%的受訪者還未做出決定；在獨立選民中，41%選擇霍楚，24%選擇李修頓，35%還未確定；在紐約市郊區，李修頓以42%領先於霍楚的39%；在紐約上州，霍楚則以46%的支持率領先於李修頓的39%。

若加入自由黨參選人Larry Sharpe，霍楚則以50%的優勢領先於李修頓的29%和Sharpe的6%。

近40%的受訪民眾表示犯罪、公共安全和過高稅收是他們在投票時所關注的問題，25%表示希望無論疫情情況為何，經濟都能保證開放。