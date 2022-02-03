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CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

東山再起？葛謨與亞當斯共進晚餐

記者和釗宇／紐約報導
葛謨(左)與亞當斯(右)被人發現共進晚餐，引人聯想葛謨是否有東山再起的計畫。（美聯社）
葛謨(左)與亞當斯(右)被人發現共進晚餐，引人聯想葛謨是否有東山再起的計畫。（美聯社）

性騷擾醜聞被迫下台的前州長葛謨(Andrew Cuomo)已沉寂許久，日前他被發現與行程爆滿的紐約市長亞當斯(Eric Adams)共進晚餐，引人聯想葛謨是否有東山再起的計畫。

紐約郵報報導，葛謨和亞當斯1日晚在曼哈頓中城的Osteria La Baia餐廳共進晚餐約兩個小時，晚餐大約在晚7時開始；一名目擊者說，葛謨身著深色套裝、藍色領帶，鬍子刮得很乾淨；另一人則表示，亞當斯身著西裝，但沒繫領帶，餐廳人員熱烈歡迎了葛謨的到來。

還有一名消息人士說，葛謨是希望與亞當斯商討一些政策和想法，餐敘是最近才確定的；市府發言人萊維(Fabien Levy)也確認了餐敘的消息，「亞當斯和許多前政要都會舉行會談，討論政府治理，在當下這個前所未有的時期尤為重要；他們二人的會談不涉及政治，亞當斯也堅持他之前的表態，即前州長應該下台。」葛謨的發言人則拒絕對此作出回應。

葛謨自從下台以後就一直保持低調；上個月底，奧伯尼地區檢察官辦公室撤銷了對葛謨性騷的刑事調查；儘管脫離了公共視線，葛謨仍然作用1640萬元的選舉經費，小額捐款也在不斷上升，讓人聯想他是否會再度出馬參選公職；即便不再參選公職，目前紐約州的選舉法律不要求參選人員返還競選基金；葛謨此前也連續發推，駁斥針對他的公共輿論，他的發言人也告訴支持者說「敬請期待」(stay tuned)。

亞當斯和葛謨淵源悠久，兩人曾在州府共事兩年；亞當斯當選後，葛謨曾稱讚亞當斯是一個「展現真正領導力的人，尤其是在解決犯罪和生活質量問題方面。」

葛謨 亞當斯 性騷擾

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