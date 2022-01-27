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拜登下周訪紐約 商討管控槍枝

記者和釗宇／紐約報導
拜登總統計畫下周到訪紐約市，將與市長亞當斯會面，商討管控槍支暴力事宜。（美聯社）
拜登總統計畫下周到訪紐約市，將與市長亞當斯會面，商討管控槍支暴力事宜。（美聯社）

紐約市治安近兩年日益惡化，兩名警員日前遭遇槍擊殉職；拜登總統計畫下周到訪紐約市，將與市長亞當斯(Eric Adams)會面，商討管控槍枝暴力事宜；同時，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)26日召集「非法槍枝問題州際工作組」首次會議，美東九州將共享非法武器情報。

根據白宮信息，拜登將於2月3日到訪紐約市，與亞當斯商討「政府綜合性的打擊槍枝暴力戰略，包括為地方政府撥發達到歷史水平的資金，讓更多警員商界巡邏、在社區投資預防暴力和介入項目，並加強聯邦政府針對非法強制販賣的執法力度。」

亞當斯在一份聲明中表示，「我期待迎接拜登總統下周到訪紐約，並和他商討怎樣合作終結紐約市街頭的槍枝暴力；暴力的海洋有很多源頭，因此我此前提出的『終結紐約市槍枝暴力藍圖』力圖堵住每個滋生危機的源頭；公共安全是本屆政府的最高優先事項，我們期待為拜登總統展示聯邦政府和地方政府將如何合作、相互支持，確保紐約市民的安全。」

美東各州此前成立「非法槍枝問題州際工作組」(Interstate Task Force on Illegal Guns)，州長霍楚26日召集首次會議；霍楚表示，太多人已經因為非法武器而喪命，「我們要盡一切可能杜絕非法武器，我們有這樣的到的責任。」

除紐約州外，參與該工作組的還有羅德島州、康州、佛蒙特、俄亥俄、麻州、賓州、新澤西和新罕布夏；副州長本傑明(Brian Benjamin)、紐約州警、紐約市警、聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)也參加了會議，市長亞當斯線上參會；霍楚表示，工作組將建立信息共享系統，找到情報和策略分享渠道，促進各州檢察官和執法機構合作。

霍楚還任命托馬斯(Calliana Thomas)擔任州府預防槍枝暴力辦公室(Office of Gun Violence Prevention)主任，該辦公室隸屬於州衛生廳社區健康中心，將與刑事司法服務處(Division of Criminal Justice Services)和其他相關單位合作，協調行動和資源。

霍楚26日召集「非法槍枝問題州際工作組」首次會議，美東九州將共享非法武器情報。（...
霍楚26日召集「非法槍枝問題州際工作組」首次會議，美東九州將共享非法武器情報。（州長辦公室提供）

紐約市 霍楚 拜登

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