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廢保釋金改革？州議會領袖反對

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯呼籲州議會廢除部分保釋金改革的規定，但州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(左)和州眾議長希士提(右)反對。(州眾議長辦公室提供)
亞當斯呼籲州議會廢除部分保釋金改革的規定，但州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(左)和州眾議長希士提(右)反對。(州眾議長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)在日前提出的「終結紐約市槍枝暴力藍圖」中呼籲州議會廢除部分保釋金改革的規定，確保危險分子不會在未判罪前被放回社會，但州參眾兩會領袖均表示反對。

州議會2019年通過保釋金改革法案，規定絕大多數非暴力犯罪嫌疑人在被判罪之前不應被監禁，大部分輕罪嫌疑人和少量重罪嫌疑人被直接釋放，2020年的改革又允許更多嚴重犯罪嫌疑人得以交保獲釋，包括過失殺人罪嫌疑人；亞當斯上任後力圖改善治安，他呼籲州議會應該推出法案，廢除部分保釋金改革的內容，讓槍枝犯罪嫌疑人更容易被起訴，並給法官更多的自由裁量權來設定保釋金。

然而，州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)表示，已經有太多人過於簡單地把治安惡化歸因於保釋金改革，因為人們可以很輕鬆的用這種方式將保釋金改革妖魔化；她期待與亞當斯商討此事，但表示如果給法官過多的保釋金自由裁量權，就會導致非洲裔、西語裔和低收入被告更容易受害。

州眾議長希士提(Carl Heastie)則表示，他會和亞當斯進行很多討論，但表示應該停止釋放有關保釋金改革的不實信息，不應該什麼事都怨保釋金改革，不應該利用保釋金改革來獲得政治加分，「這樣是在幫倒忙。」

不過，州首席行政法官馬科斯(Lawrence Marks)表示，很多州級法官讚同亞當斯的提議，「許多法官，尤其是負責刑事案件的法官，都希望對保釋金及是否釋放犯人有更大的自由裁量權；儘管我無法代表所有反觀，但公平地說，我認為法官會根據每個案件的特點來公平而有效率地裁定。」

亞當斯 低收入 暴力犯罪

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