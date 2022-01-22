輕罪不起訴遭誤讀？白艾榮：不容忍暴力抗警

白艾榮(上排左)稱其辦公室會嚴打所有持械的犯罪行為，且不會容忍暴力對抗警察行為。（視頻截圖）

曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)日前參加紐約大學法院線上活動，回應其上任後出台的刑事司法改革內容遭各界抨擊，對其頒布的「備忘錄」引發「困惑」表示抱歉，但堅稱其改革方案會保證公共安全，其辦公室會嚴打所有持械的犯罪行為，且不會容忍暴力對抗警察行為。

白艾榮本月3日發布的以「輕罪不起訴」為中心思想的備忘錄引發劇烈反彈，20日他在紐約大學法學院線上會議中對此前未能對備忘錄內容進行詳盡解釋，導致檢方與警方、政客和民眾間的交流出現空檔，也令大家對改革內容產生疑惑表示抱歉，「該備忘錄只是檢察官辦公室工作的構架指導，具體內容並非如同表面，我理解大家為什麼會擔心自身安全。」

根據其備忘錄，曼哈頓檢察官辦公室不再起訴包括持有大麻、逃票、拒捕、非法進入、妨礙公務、賣淫等在內的罪行，除非這些罪行是嫌犯被起訴的重罪的一部分。

此外指導助理檢察官停止對謀殺、造成嚴重傷害的攻擊、家庭暴力、性犯罪、貪污以及嚴重經濟犯罪之外的犯罪者尋求監獄服刑；且除了性質最惡劣、最暴力的犯罪外，一般不設置保釋金。

對於很多人擔心的檢方會對持械搶劫、盜竊和進行毒品交易的行為降級為輕罪的問題，白艾榮20日表示，其辦公室絕不會給任何持械搶劫和攻擊罪行降級，並定會嚴格對待這類罪行。

「我們也不會容忍暴力傷害警員的行為，如果你推打警員，或試圖做出任何傷害警員的行為，都要承擔後果，會被起訴，公共安全至關重要。」

但白艾榮也表示，雖然所有違法的人都要承擔後果，但這種後果並不意味著監禁，還有很多其他方式也能保證民眾的安全。

他還強調，助理檢察官有自由衡量是否需要起訴罪犯的權利，可以自行判斷哪些是嚴重罪行，備忘錄只是構架，是動態的，而非一成不變。