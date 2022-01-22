華女被推落軌…心理健康引關注 李琳達任委員會主席

第23選區的首位亞裔市議員李琳達(左一)擔任心理健康、殘疾和成癮委員會的主席。(李琳達辦公室提供)

日前華女高慧民被遊民推下鐵軌致死，再引心理健康 問題思考；市議長歐德思(Adrienne Adams)日前委任第23選區的首位亞裔 市議員李琳達(Linda Lee)擔任心理健康、殘疾和成癮委員會(Committee on Mental Health, Disabilities, and Addiction)主席。

李琳達表示，民眾的心理健康、殘疾以及藥物成癮等是長久存在的社會問題，疫情 爆發後，更突顯了這些問題帶來的負面影響；她表示，若想讓紐約市在疫情後盡快復甦，當局需多方面合作解決這些複雜且相互關連的社會議題。

對於殘疾人員，李琳達說，政府應為這些弱勢群體提供更多的相關城市設施，允許每一名紐約市民進入公共場所；她補充，日後將善用每一筆稅金，幫助紐約居民獲得精神支持，改善民眾的生活質量。

李琳達在聲明中指出，疫情爆發後，仇恨亞裔的犯罪頻發，越來越多的民眾出現心理問題，就在幾天前，高慧民被一名遊民推下地鐵致死，引發各界的深思；作為亞裔，她曾多次發聲反對仇恨犯罪，呼籲公共安全的重要性，她日後也將繼續為相關議題發聲，為民眾爭取權益。

擔任貝賽韓裔社區服務中心(KCS)執行總裁期間，李琳達為韓裔會員提供了相關的心理健康服務，幫助新移民打破語言與文化壁壘，提供心理支持。

除了擔任心理健康、殘疾和成癮委員主席外，她還將在市議會老人委員會、教育委員會與交通委員會等擔任委員。

此外，第26選區的首位亞裔市議員黃茱莉(Julie Won)將任市議會合同委員會主席，布碌崙(布魯克林)第47選區的市議員李凱健(Ari Kagan)任防洪韌性與水濱委員會主席，曼哈頓第二選區市議員利華娜(Carlina Rivera)任司法委員會主任。