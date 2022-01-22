我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印人1家凍死 駭人事件曝光 偷渡路凶險重重

美暫停中國44航班 中駐美使館：非常不合理

紀思庭獲委任財務委員會主席

記者顏潔恩／紐約報導
紀思庭被委任為財務委員會主席，在掌管紐約市預算案事宜上有話語權。(紀思庭辦公室提供)
紀思庭被委任為財務委員會主席，在掌管紐約市預算案事宜上有話語權。(紀思庭辦公室提供)

成為紐約市首個非裔女性市議長歐德思(Adrienne Adams)，日前宣布委任布碌崙(布魯克林)貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)擔任財務委員會主席；他是首個擔任該職的布碌崙市議員，作為繼市議長後最重要的第二職位，在市預算案中有話語權。

紐約市作為全球最偉大城市之一，每年預算可達1000億元或以上，比其他州甚至部分國家的財政預算還要高；財務委員會主席的主要任務是與市長協商年度預算案，為了確保預算的包容及合理性，紀思庭將通過談判、修改及反覆審核，確定紐約市的收入與支出費用。

除了監督和批准市預算案外，財務委員會也被賦予很大職權，在市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)、市設計和建設局、市財務局、市主計長辦公室、及市財政及收入來源政策上有管轄權或能發揮主導作用。

「我會善用這項職權，為長期被忽略、遺棄的紐約客重新爭取權益」，紀思庭表示，紐約客每年承擔高額稅務，期待他們的錢投資在能回饋社區的資源上；而他的任務就是確保預算的妥善使用、資源沒有被浪費、並強化全市的社會安全網。

他也說，新冠疫情後的經濟復甦絕不只給有特權或社會地位高的人，只要是紐約市民，就有權生活在安全、乾淨、受到公平對待的城市；他感謝歐德思給予的機會，承諾必定做到最好。

紀思庭日前還被委任為市議會新成立的高級領導(Senior Leadership)團隊的負責人，除指導新成員外，和市議長有更緊密的溝通，促進市議會的利益發展；紀思庭是紐約史上首個來自布碌崙的財務委員會主席，去年為競選連任經歷了一場硬戰後，是此次市議會成員中僅存不多的資深議員之一，受到器重。

預算 紐約市 布碌崙

上一則

Omicron攻陷紐約後 檢測陽性率首度降至9.75%

下一則

華女被推落軌…心理健康引關注 李琳達任委員會主席

延伸閱讀

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
紐約州長霍楚派心理健康團隊 應對市捷運系統遊民及暴力犯罪

紐約州長霍楚派心理健康團隊 應對市捷運系統遊民及暴力犯罪
布碌崙市議員紀思庭 獲委任財務委員會主席

布碌崙市議員紀思庭 獲委任財務委員會主席
紐約市旅宿、零售業 2026年才能完全復甦

紐約市旅宿、零售業 2026年才能完全復甦
紐約市須停車避讓行人新規 駕駛：治標不治本

紐約市須停車避讓行人新規 駕駛：治標不治本

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49
殺手佯裝外賣員，在紐約市東村一間公寓內槍殺一名男子。（警方提供）

殺手佯裝Uber外賣員闖紐約公寓 連開數槍射殺房客

2022-01-17 12:54
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

2022-01-21 09:55

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報