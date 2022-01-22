紀思庭獲委任財務委員會主席

紀思庭被委任為財務委員會主席，在掌管紐約市預算案事宜上有話語權。(紀思庭辦公室提供)

成為紐約市 首個非裔女性市議長歐德思(Adrienne Adams)，日前宣布委任布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)擔任財務委員會主席；他是首個擔任該職的布碌崙市議員，作為繼市議長後最重要的第二職位，在市預算 案中有話語權。

紐約市作為全球最偉大城市之一，每年預算可達1000億元或以上，比其他州甚至部分國家的財政預算還要高；財務委員會主席的主要任務是與市長協商年度預算案，為了確保預算的包容及合理性，紀思庭將通過談判、修改及反覆審核，確定紐約市的收入與支出費用。

除了監督和批准市預算案外，財務委員會也被賦予很大職權，在市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)、市設計和建設局、市財務局、市主計長辦公室、及市財政及收入來源政策上有管轄權或能發揮主導作用。

「我會善用這項職權，為長期被忽略、遺棄的紐約客重新爭取權益」，紀思庭表示，紐約客每年承擔高額稅務，期待他們的錢投資在能回饋社區的資源上；而他的任務就是確保預算的妥善使用、資源沒有被浪費、並強化全市的社會安全網。

他也說，新冠疫情後的經濟復甦絕不只給有特權或社會地位高的人，只要是紐約市民，就有權生活在安全、乾淨、受到公平對待的城市；他感謝歐德思給予的機會，承諾必定做到最好。

紀思庭日前還被委任為市議會新成立的高級領導(Senior Leadership)團隊的負責人，除指導新成員外，和市議長有更緊密的溝通，促進市議會的利益發展；紀思庭是紐約史上首個來自布碌崙的財務委員會主席，去年為競選連任經歷了一場硬戰後，是此次市議會成員中僅存不多的資深議員之一，受到器重。