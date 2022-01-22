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拿到疫苗豁免 新科市議員首進議事廳

記者牟蘭／紐約報導
帕拉迪諾已獲得疫苗豁免，進入議事廳內完成面對面投票。(取自帕拉迪諾推特)
帕拉迪諾已獲得疫苗豁免，進入議事廳內完成面對面投票。(取自帕拉迪諾推特)

第19選區新科共和黨籍市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)，因拒絕出示新冠接種疫苗證明，曾被「擋」在市議會議事廳外，她的疫苗豁免日前獲批，首次進入議事廳內，完成面對面投票

拒絕接種疫苗的帕拉迪諾，20日收到市議會法律工作人員豁免通知，她出示新冠核酸的陰性檢測結果後，被允許進入議事廳投票；市議長歐德思(Adrienne Adams)隨後也證實這一消息。

不過，帕拉迪諾拒絕回應她得到疫苗豁免的原因，以及她需要接受核酸檢測的次數，市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)也拒絕回應相關細節。

歐德思接任市議長後，延用此前的防疫規定，要求市議員以及市議會員工接種疫苗，並戴口罩參與實體會議。

因拒絕出示接種疫苗證明，帕拉迪諾在今年市議會首次開會時，被拒絕進入議事廳，只能通過視訊參與投票；對此，她接受NY1電視台採訪時，批評紐約市的疫苗強制令侵犯了她的醫療自由，直言「我不需要向你展示我的文件，這裡不是德國納粹」。

帕拉迪諾的相關言論引發爭議，猶太社區以及研究大屠殺學者反對類似比擬，稱她的言論是對大屠殺的蔑視，其中市議員迪諾維茨(Jeffrey Dinowitz)指，帕拉迪諾將恐怖主義與拯救生命的疫苗相比較，「就是反猶太主義」；帕拉迪諾隨後通過聲明為自己的言論道歉，承諾與當地的猶太裔社區溝通。

帕拉迪諾去年以387票的優勢在競選中打敗前州參議員艾維樂(Tony Avella)，當選成為第19選區市議員，她的選區包括貝賽、白石鎮、小頸與道格拉斯頓等地，近年來受到華裔的青睞。

疫苗 投票 猶太

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